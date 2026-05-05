A korábbi ügyészségi tájékoztatás szerint a fiatal nő 2023 nyarán, koraszülöttként világra jött harmadik gyermekét elhanyagolta, az orvosi vizsgálatokat és a védőnői tanácsadásokat pedig rendre elmulasztotta. Az anyai gondoskodás hiánya és a hatóságokkal való együttműködés elkerülése végül tragédiához vezetett, amely miatt most csecsemőgyilkosság vádjával kell szembenéznie az anyának – írta a Heol.hu.

Szabadlábon védekezik a csecsemőgyilkos anya

Bár az orvosok és a védőnő is figyelmeztették, az anya heteken át tápszer helyett tehéntejjel etette öthónapos kisfiát, aminek következtében a baba fejlődése megállt, súlya pedig csökkenni kezdett.

A gyermekvédelmi szakemberek hiába próbáltak segíteni a tápszer beszerzésében és az orvosi vizsgálatokban, a nő nem élt a lehetőségekkel, a csecsemő pedig végül súlyos alultápláltság miatt meghalt.

Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emelt vádat, ám az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte el bűnösségét. A csecsemőgyilkos anya jelenleg is szabadlábon védekezhet.

