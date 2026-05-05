Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

24 óra múlva véget érhet a háború? Váratlan bejelentést tettek az ukránok

Ezt látnia kell!

A Met-gála a legborzalmasabb ruhái: túl sok volt a „művészet” — és túl kevés az ízlés – galéria

csecsemőgyilkos

Szabadlábon védekezik a csecsemőgyilkos anya

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Előkészítő ülést tartott hétfőn az Egri Törvényszék annak az anyának az ügyében, aki a vád szerint 2023-ban kioltotta öthónapos gyermeke életét. A Heves Vármegyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt vádat, így a bíróság előtt kell felelnie tettéért a csecsemőgyilkos asszonynak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csecsemőgyilkosanyacsecsemőgyermekgyilkosság

A korábbi ügyészségi tájékoztatás szerint a fiatal nő 2023 nyarán, koraszülöttként világra jött harmadik gyermekét elhanyagolta, az orvosi vizsgálatokat és a védőnői tanácsadásokat pedig rendre elmulasztotta. Az anyai gondoskodás hiánya és a hatóságokkal való együttműködés elkerülése végül tragédiához vezetett, amely miatt most csecsemőgyilkosság vádjával kell szembenéznie az anyának – írta a Heol.hu.

csecsemőgyilkos
Szabadlábon védekezik a csecsemőgyilkos anya
Fotó: Ládi László

Szabadlábon védekezhet a csecsemőgyilkos anya

Bár az orvosok és a védőnő is figyelmeztették, az anya heteken át tápszer helyett tehéntejjel etette öthónapos kisfiát, aminek következtében a baba fejlődése megállt, súlya pedig csökkenni kezdett. 

A gyermekvédelmi szakemberek hiába próbáltak segíteni a tápszer beszerzésében és az orvosi vizsgálatokban, a nő nem élt a lehetőségekkel, a csecsemő pedig végül súlyos alultápláltság miatt meghalt.

Az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emelt vádat, ám az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte el bűnösségét. A csecsemőgyilkos anya jelenleg is szabadlábon védekezhet.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy gyászoló édesapa idén anyák napján magányosan, a temetőben emlékezik gyermekére, akit a nagydorogi csecsemőgyilkosság során veszített el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!