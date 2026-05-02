„Mit tudnék neki megköszönni?” – megszólalt a nagydorogi csecsemőgyilkosság után magára maradt apa

Tavaly nyáron egy kétnapos csecsemő eltűnése miatt indult rendőrségi hajsza, amely tragikus véget ért, amikor a falu határában rátaláltak a kis Zalán holttestére. A megrázó nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetésével a gyermek édesanyját, Viktóriát gyanúsítják, akit a hatóságok azonnal letartóztattak – írta a Bors.

Az édesanyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetésével

Magányos anyák napja a nagydorogi csecsemőgyilkosság után

A tragédia óta eltelt kilenc hónap sem volt elég Baráth Attilának, hogy feldolgozza kisfia, Zalán elvesztését. Bár a férfi eleinte hitt gyermeke anyjának ártatlanságában, a gyanú árnyékában végül felbontotta a jegyességet, a jegygyűrűt pedig egy folyóba hajította. Attila mára teljesen magára maradt: idén édesapját is elveszítette, így árva férfiként, munkába temetkezve próbálja túlélni a mindennapokat.

Ez az a tragédia, amit soha nem fogok elfelejteni, de az tudatosult bennem, hogy az életemet folytatnom kell."

– nyilatkozta a Borsnak.

Annak érdekében, hogy elterelje a figyelmét a gyászról, még hétvégén és ünnepnapokon is házfelújításokon dolgozik. Május első vasárnapja különösen fájdalmas számára, hiszen már csak a temetőbe mehet ki szeretteihez.

Folyóba hajította eljegyzési gyűrűjét Attila

A nagydorogi csecsemőgyilkosság vádlottjára, a jelenleg is letartóztatásban lévő Viktóriára egyáltalán nem kíváncsi. Bár tudja, hogy a jogerős ítéletig senki sem nevezhető gyilkosnak, úgy véli, a hatóságok nem véletlenül tartják rács mögött a nőt. Az ünnep kapcsán keserűen jegyezte meg:

Az anyák napján a magam nevében egy hatalmas csokorral kellene megköszönnöm neki, hogy világra hozta Zalánkát... Én viszont mit tudnék neki megköszönni?"

Attila kijelentette, hogy nem akar többé érintkezni volt párjával, és arra kéri a nőt, a börtönből se keresse őt, mert nincs már mit mondaniuk egymásnak.

