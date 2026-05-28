Csecsemőgyilkosság Nagydorogon: fordulat történt a kéthetes kisfiát megölő anya ügyében

Amint arról korábban az Origón több cikkben is beszámoltunk, a csecsemőgyilkosság tavaly augusztus 20-án rázta meg a Tolna vármegyei települést. Az édesanya, Viktória elképesztő történettel állt elő, hogy elterelje magáról a gyanút: azt állította a rendőröknek, hogy séta közben hirtelen rosszul lett és elájult. Állítása szerint, amikor magához tért, a kéthetes kisfia már nem volt a babakocsiban, mert valaki elrabolta.

Viktóriát, az édesanyát gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetésével

A rendőrség és a kutató-mentők azonnal a csecsemő keresésére indultak, majd órákkal később, a falu határában rábukkantak a kis Zalán élettelen testére.

Bár az anya próbálta áldozatnak beállítani magát, a szakértői vizsgálatok gyorsan kiderítették, hogy a kisfiú halálát idegenkezűség okozta, a nyomok pedig egyértelműen a 25 éves nőhöz vezettek. A nyomozók rövid időn belül elfogták és meggyanúsították az anyát, akit a bíróság tavaly augusztus 23-án letartóztatott. Viktória azóta is rácsok mögött van.

Hamarosan bíróság elé állhat a csecsemőgyilkos

A hatóság most hivatalosan is megerősítette a Teol.hu-nak, hogy a nyomozást lezárták.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán a Nagydorogon történt emberölés vizsgálatát befejezték. Az ügyben a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal a Tolna Vármegyei Főügyészség részére küldik meg kollégáink”

– közölte Komlósiné Kiss Anett, a vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője.

A vádemelési javaslat után most az ügyészségen a sor, hogy döntsenek a pontos vádpontokról, amelyek alapján a húszas éveiben járó nőnek bíróság előtt kell majd felelnie a szörnyű tettéért.

Fojtogató hallgatás Nagydorogon

A brutális csecsemőgyilkosság hónapokon át sokkolta a helyieket. Bár a kis Zalánt azóta szűk családi körben eltemették a nagydorogi temetőben, a tragédia súlya még mindig rátelepedik a falura.

Itt nyugszik Zalán, a kéthetesen meggyilkolt csecsemő

Az ott élők többsége ma már hallani sem akar a szörnyűségről. Bár mindenki pontosan tudja, melyik házban történt a tragédia, a falubeliek inkább elfordulnak, ha szóba kerül az eset.

Mi ezt szeretnénk elfelejteni. Elég volt ebből”

– mondta szikáran egy helyi férfi. A többség próbálna továbblépni, de a kéthetes kisfiú halálának árnyéka még hosszú ideig ott lebeg majd Nagydorog felett.