Csecsemőgyilkosság Nagydorogon: fordulat történt a kéthetes kisfiát megölő anya ügyében

Amint arról korábban az Origón több cikkben is beszámoltunk, a csecsemőgyilkosság tavaly augusztus 20-án rázta meg a Tolna vármegyei települést. Az édesanya, Viktória elképesztő történettel állt elő, hogy elterelje magáról a gyanút: azt állította a rendőröknek, hogy séta közben hirtelen rosszul lett és elájult. Állítása szerint, amikor magához tért, a kéthetes kisfia már nem volt a babakocsiban, mert valaki elrabolta.
A rendőrség és a kutató-mentők azonnal a csecsemő keresésére indultak, majd órákkal később, a falu határában rábukkantak a kis Zalán élettelen testére.
Bár az anya próbálta áldozatnak beállítani magát, a szakértői vizsgálatok gyorsan kiderítették, hogy a kisfiú halálát idegenkezűség okozta, a nyomok pedig egyértelműen a 25 éves nőhöz vezettek. A nyomozók rövid időn belül elfogták és meggyanúsították az anyát, akit a bíróság tavaly augusztus 23-án letartóztatott. Viktória azóta is rácsok mögött van.
Hamarosan bíróság elé állhat a csecsemőgyilkos
A hatóság most hivatalosan is megerősítette a Teol.hu-nak, hogy a nyomozást lezárták.
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán a Nagydorogon történt emberölés vizsgálatát befejezték. Az ügyben a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal a Tolna Vármegyei Főügyészség részére küldik meg kollégáink”
– közölte Komlósiné Kiss Anett, a vármegyei rendőr-főkapitányság szóvivője.
A vádemelési javaslat után most az ügyészségen a sor, hogy döntsenek a pontos vádpontokról, amelyek alapján a húszas éveiben járó nőnek bíróság előtt kell majd felelnie a szörnyű tettéért.
Fojtogató hallgatás Nagydorogon
A brutális csecsemőgyilkosság hónapokon át sokkolta a helyieket. Bár a kis Zalánt azóta szűk családi körben eltemették a nagydorogi temetőben, a tragédia súlya még mindig rátelepedik a falura.
Az ott élők többsége ma már hallani sem akar a szörnyűségről. Bár mindenki pontosan tudja, melyik házban történt a tragédia, a falubeliek inkább elfordulnak, ha szóba kerül az eset.
Mi ezt szeretnénk elfelejteni. Elég volt ebből”
– mondta szikáran egy helyi férfi. A többség próbálna továbblépni, de a kéthetes kisfiú halálának árnyéka még hosszú ideig ott lebeg majd Nagydorog felett.
