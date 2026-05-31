Csehországi buszbaleset: megszólalt az egri buszt üzemeltető cég

Magyar autóbusz ütközött frontálisan egy autóval vasárnap Dél-Csehországban. Ahogy korábban írtuk, már a képek árulkodtak arról, hogy a busz magyar, és nemcsak a rendszáma, a tábláján ugyanis az Eger felirat volt látható. Az érintett egri vállalkozás egy munkatársa interjút adott a Heol.hu-nak. A csehországi buszbalesetben a Szekeres Busz Kft. járműve az érintett.

Egri busz buszbalesete Csehországban: 13 sérült van

Vasárnap este 8 óra körül telefonon sikerült elérni Kacsó Sándort, aki a cég vezetőjével együtt éppen a csehországi baleset helyszínére tartott. Elmondása szerint a karambol vasárnap 14 óra 45 perckor történt.

A buszsofőr is megsérült a csehországi buszbalesetben

„A 2-es számú úton České Budějovice irányába egy szlovák rendszámú Mercedes C250-es személyautó nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedett, ennek következtében megcsúszott, majd megpördült, és az autóbuszunkkal ütközött. A buszunk a tachográfjának adatai szerint viszonylag lassú sebességgel, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedett.

A buszsofőr megpróbálta a baleset elkerülése érdekében jobbra kormányozni a járművet, de ez sajnos nem sikerült, így a személyautó nekicsapódott a járművünknek.

Az autóban tartózkodó 4 személy sérülést szenvedett, őket kórházba szállították, valamint a buszunkon tartózkodó 8 embert és a gépkocsivezetőnket is" – részletezte Kacsó Sándor.

„Első körben tanúként meghallgatták, illetve megszondáztatták a gépjárművezetőnket, sem alkohol-, sem drogteszt nem mutatott pozitív eredményt. A baleset okozásáért abszolút kizárták a felelősségünket. Ezt rendőrségi jegyzőkönyv támasztja alá, a sofőrünk percekkel ezelőtt küldte át nekünk a jegyzőkönyvet. Viszonylag tetemes a cégünk kára. A cégvezetővel most tartunk a helyszínre, hogy a lehető legnagyobb kármentesítés érdekében, illetve, hogy az utasoknak lelki- és minden egyéb segítséget megadjunk, ami a szállítmányozási vállalatunk kötelezettsége.

Magyar állampolgárt nem érintett a baleset, külföldi turisták voltak a buszon, illetve a balesetet feltételezetent okozó gépkocsiban mind a négyen szlovák állampolgárok voltak"

– tette hozzá Kacsó Sándor.