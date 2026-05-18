Nem fogja elhinni, miért zártak egy nőt egy csomagtartóba egy hétre

Emberrablás és zsarolás gyanújával nyomoznak a besztercebányai rendőrök egy 37 éves férfi ügyében. A Parameter.sk szerint azzal gyanúsítják, hogy egy hétig egy autó csomagtartójában fogva tartott egy 44 éves, a Szlovákiában lévő Nagyrőcei járásból származó nőt.

Csomagtartóba zárt egy nőt egy férfi egy hétre (illusztráció, MI–generált kép)

Fotó: ChatGPT

A sérült, kimerült áldozatra az Urpín-hegynél, egy erdőben találtak rá arra járók, miután a férfi magára hagyta a kocsival együtt. Azt mondta, hogy szerez egy másik autót és visszatér.

De hogy került a nő a csomagtartóba?

Az interneten ismerkedhettek meg, aztán személyesen is találkoztak. A rendőrség szerint ekkor kezdődött a nő kálváriája:

a férfi megverte, lánccal megkötözte, majd bezárta az autója csomagtartójába.

Napkig hurcolta magával a nőt, és közben többször bántalmazta. Még jéghideg vízzel is lelocsolta. Azt akarta elérni, hogy adja át neki a bankszámlájához tartozó belépési adatokat. A nyomozók tájékoztatása szerint elérte, amit akart. A nő megadta neki az adatokat, és a férfi pénzt vett le áldozata számlájáról.

A szlovák rendőrök több napig keresték a férfit, végül Besztercebányán csaptak le Andrejre, egy lakótelepi épületek közötti átjáróban.

A nőt eközben kórházba ápolták súlyos sérülései miatt. Az orvosok arccsonttörést is megállapítottak nála, emellett súlyos lelki traumát is átélt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.