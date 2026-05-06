Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hamarosan lángokba borulhat egész Moszkva – itt van Zelenszkij véres terve

Látta?

Curtis és családtagjai könnyek között hallgatták végig a bátyja ítéletét

curtis

Curtis és családtagjai könnyek között hallgatták végig a bátyja ítéletét

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Másodfokon is lezárult a büntetőper a korábbi MTK-s labdarúgó, Katzenbach Imre meggyilkolásának ügyében. A család végre megnyugvást találhat az ítélethirdetés után, amelyben a vádlottak között szerepelt Széki Lajos, a népszerű rapper, Curtis bátyja is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
curtiskatzenbach imretestvérrapperbírósággyilkosság

Hatalmas érdeklődés kísérte a Fővárosi Ítélőtáblán a meggyilkolott labdarúgó, Katzenbach Imre ügyének másodfokú tárgyalását, amelyre teljesen megtelt a díszterem. Az állítólagos elkövetőket, köztük a népszerű rapper, Curtis bátyját, Széki Lajost első fokon életfogytiglani fegyházbüntetéssel sújtották – írta a Bors.

Curtis és családtagjai is könnyekben törtek ki az ítélet hallatán
Curtis és családtagjai is könnyekben törtek ki az ítélet hallatán
Fotó: Borsonline.hu

Curtis bizakodik

Korábban már beszámoltunk róla, hogy hatalmas fordulatot vett a Katzenbach-gyilkosság büntetőpere, miután a Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a korábbi ítéletet. A bírói tanács elnöke órákon át sorolta az elsőfokú eljárás súlyos hiányosságait és eljárásjogi hibáit, majd elrendelte az ügy újratárgyalását egy másik bírói tanács előtt. A bejelentést Curtis és családtagjai sírva, örömujjongással fogadták a tárgyalóteremben.

A rapper a döntés után megkönnyebbülten nyilatkozott, kiemelve, hogy végre érdemben is felülbírálták az eddigi folyamatokat:

Nagyon-nagyon boldog vagyok. Annak is örülök, hogy a bíróság végre átnézte az ügyet és több órán keresztül bírálta az elsőfokot. Bízom benne, hogy a bátyám most már hazajöhet.”

– fogalmazott Curtis.

Bár a vádlottak – köztük a zenész testvére – egyelőre letartóztatásban maradnak, a család már az édesanyjukat is értesítette a számukra kedvező hírről. Az ügy a Fővárosi Törvényszéken folytatódik tovább.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!