Curtis és családtagjai könnyek között hallgatták végig a bátyja ítéletét

Hatalmas érdeklődés kísérte a Fővárosi Ítélőtáblán a meggyilkolott labdarúgó, Katzenbach Imre ügyének másodfokú tárgyalását, amelyre teljesen megtelt a díszterem. Az állítólagos elkövetőket, köztük a népszerű rapper, Curtis bátyját, Széki Lajost első fokon életfogytiglani fegyházbüntetéssel sújtották – írta a Bors.

Curtis és családtagjai is könnyekben törtek ki az ítélet hallatán

Curtis bizakodik

Korábban már beszámoltunk róla, hogy hatalmas fordulatot vett a Katzenbach-gyilkosság büntetőpere, miután a Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a korábbi ítéletet. A bírói tanács elnöke órákon át sorolta az elsőfokú eljárás súlyos hiányosságait és eljárásjogi hibáit, majd elrendelte az ügy újratárgyalását egy másik bírói tanács előtt. A bejelentést Curtis és családtagjai sírva, örömujjongással fogadták a tárgyalóteremben.

A rapper a döntés után megkönnyebbülten nyilatkozott, kiemelve, hogy végre érdemben is felülbírálták az eddigi folyamatokat:

Nagyon-nagyon boldog vagyok. Annak is örülök, hogy a bíróság végre átnézte az ügyet és több órán keresztül bírálta az elsőfokot. Bízom benne, hogy a bátyám most már hazajöhet.”

– fogalmazott Curtis.

Bár a vádlottak – köztük a zenész testvére – egyelőre letartóztatásban maradnak, a család már az édesanyjukat is értesítette a számukra kedvező hírről. Az ügy a Fővárosi Törvényszéken folytatódik tovább.