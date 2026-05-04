Életmentő műtét után rettegve várja az ítélethirdetést Curtis bátyja

A válogatott labdarúgó, Katzenbach Imre 25 évvel ezelőtti meggyilkolása miatt indított eljárásban május 6-án mondják ki a végső szót. A vádlottak padján ülők közül a legnagyobb figyelem továbbra is a népszerű rapper, Curtis bátyjára irányul, akit elsőfokon tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítéltek. A Blikk megszólaltatta Széki Lajos védőjét, Zamecsnik Tamást. A neves ügyvéd kendőzetlen őszinteséggel beszélt védence egészségi és lelki állapotáról.

Curtis bátyja, Széki Lajos a szabadságban reménykedik

Curtis testvére rettegve várja az ítéletet

Megmondom őszintén, hogy az lenne a furcsa, ha nem izgalommal meg óriási félelemmel várná a határozathirdetést. Magam is nyilvánvalóan izgatott vagyok”

– közölte a jogász.

Zamecsnik Tamás szerint a május 6-i döntés nemcsak egy ember sorsáról szól, hanem az igazságszolgáltatásba vetett hitről is. Az ügyvéd meggyőződése, hogy az eddigi eljárás során súlyos hibák történtek, ezért bízik a hatályon kívül helyezésben.

Azt várom, hogy legyen egy olyan alap, amire azt tudjuk mondani: van jogunk reménykedni, hogy a bíróságban a kétség a legfontosabb fogalom, és mernek felmenteni vagy hatályon kívül helyezni határozatokat”

– fogalmazott a védő, aki szerint a kétséget kizáró bizonyítottság hiányzik az ügyben.

Életmentő műtét és magány a rácsok mögött

Miközben a jogászok a paragrafusok mentén harcolnak, Széki Lajos a börtön falai között próbálja átvészelni a bizonytalanságot.

Középső bátyja, Tibor elárulta: öccse egészségi állapota megrendült, nemrég egy epevezeték-elzáródás miatt életmentő műtéten esett át.

Elmondása szerint Lajos jelenleg nem dolgozik, napjait leginkább olvasással tölti, hogy elterelje figyelmét a rá váró ítéletről.

Olvasni szokott, főleg regényeket. Nagyon izgul már az ítélet miatt, de reméli, hogy igazságos döntés születik”

– mondta Tibor.

A Széki testvérek közötti kötelék a távolság és a súlyos vádak ellenére is szoros maradt: a vádlott naponta hívja szeretteit, akik az utolsó pillanatig bíznak abban, hogy a másodfokú bíróság enyhít a drákói szigoron, vagy új eljárást rendel el.