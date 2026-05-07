Curtis édesanyja megtörte a csendet: „A Jóisten küldött vissza az életbe, hogy harcoljak a fiamért”

Öt évvel ezelőtt a Széki család élete kártyavárként omlott össze, amikor a legidősebb fiút, Lajost gyanúsítottként állította elő a rendőrség a Katzenbach-gyilkosság kapcsán. Curtis édesanyja, Jutka mama számára ekkor megszűnt a külvilág, csak a gyermekeire tudott gondolni. Az újpesti asszony azóta a reménybe kapaszkodik, és bár a napokban kimondott bírósági döntés, amely hatályon kívül helyezte az elsőfokú, életfogytiglani ítéletet némi lelki megváltást hozott számára, tudja, hogy a kálváriának még távolról sincs vége – írta a Borsonline.hu.

Hatályon kívül helyezte a bíróság Curtis bátyjának börtönbüntetését

Curtis édesanyja most először nyilatkozik a család tragédiájáról

Az édesanya most először beszélt nyíltan a családjukat sújtó tragédiáról. Otthonában, ahol negyven éve él, minden falról gyermekei és unokái tekintenek vissza rá, és bár azóta már két dédunokával is bővült a család, a boldogságuk nem lehet teljes. Jutka mama ma is tisztán emlékszik arra a sokkoló napra, amikor Lajost elvitték.

Először azt hittem, hogy hülyéskednek, hogy valami vicc. Nem volt agyam, azt se tudtam, melyik fiamat hívjam föl, hogy most akkor ez micsoda? Csak az járt a fejemben, nem létezik, hogy ilyen van.”

A család számára különösen fájdalmas, hogy Lajos, aki katonaként mindig kínosan ügyelt a becsületére és a hivatása tisztaságára, egy vádalku miatt került rács mögé. Jutka mama meggyőződése szerint fia csupán a jóhiszeműsége áldozata lett: az őt bemártó férfit a feleségeiken keresztül ismerték meg, és Lajos még akkor is segítette a férfi családját anyagilag, amikor az egy másik ügy miatt már börtönben ült.

Az anya szerint fia egyetlen bűne az volt, hogy ember maradt egy olyan személlyel szemben, aki később a saját szabadságáért cserébe bárkit feláldozott volna.

Az elmúlt évek megpróbáltatásai az asszony egészségét is felőrölték. Tavaly egy súlyos vérmérgezés következtében négy napig feküdt eszméletlenül. Az orvosok már lemondtak róla, és gyermekei sírva búcsúztak tőle az ágyánál. Ő azonban úgy érzi, a Jóisten nem véletlenül küldte vissza az életbe: azért kapott új esélyt, hogy végigkísérje fia harcát az igazságért, és megérje azt a napot, amikor családja újra teljes lesz.