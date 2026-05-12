Megkönnyebbült a család: ekkor mehet haza Curtis bátyja

A Katzenbach-gyilkosság kapcsán folyó büntetőeljárás drámai fordulatot vett a Fővárosi Ítélőtáblán, ahol a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokon kiszabott életfogytiglani fegyházbüntetést. Ez a döntés alapjaiban írja felül az eddigi folyamatokat, hiszen Curtis testvére, Sz. Lajos számára megnyílt az út, hogy egy teljesen új eljárás keretében bizonyíthassa ártatlanságát ebben a szövevényes és ellentmondásokkal teli ügyben – írta a Borsonline.hu.

Zamecsnik Tamás szerint Curtis bátyja januárban már otthonában várhatja az új eljárást

Zamecsnik Tamás szerint Curtis bátyja ártatlan

Zamecsnik Tamás, Sz. Lajos védője szerint azonban ez a részsiker is keserédes, mert ügyvédi szempontból a pert már nem lehet megnyerni. Ügyfele ugyanis eddig öt évet töltött letartóztatásban egy olyan bűncselekmény vádjával, amelyet a védelem szerint nem ő követett el. Az ügyvéd fájdalmasan őszintének nevezte a helyzetet:

Ha a végén úgy alakul a történet, hogy az ügyfelemet felmentik, akkor van egy úgynevezett kártalanítási eljárás, amelynek az összegszerűségét el sem mondom, mert annyira szánalmas. De egyébként ez az, ami senkit sem érdekel.

Úgy véli, az elvett öt évet és a család meghurcoltatását semmilyen anyagi juttatás nem képes jóvátenni. Zamecsnik szerint az eset intő példa a magyar igazságszolgáltatás számára, hiszen a jogállami normák szerint a bírói gondolkodás alapjának a kételynek kellene lennie. Hangsúlyozta, hogy ha egy vád csupán egyetlen, megkérdőjelezhető hitelességű tanú vallomásán nyugszik, akkor az ügynek el sem szabadna jutnia a vádemelésig, nemhogy egy elmarasztaló ítéletig.

A jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban a jogi szakember elmondta, hogy elsődleges céljuk a jelenlegi kényszerintézkedés enyhítése. A tervek szerint el szeretnék érni, hogy Sz. Lajos a megismételt elsőfokú eljárás idejére házi őrizetbe kerülhessen.

Ennek realitását a jövő év elejére teszi, mivel az ügynek előbb a Kúriát is meg kell járnia, ahol döntenek a kényszerintézkedés fenntartásáról és a hatályon kívül helyezés jogszerűségéről. Bár a család és a gyanúsítottak is reménykedtek az azonnali szabadulásban, nem érte őket váratlanul a letartóztatás meghosszabbítása, hiszen az életfogytiglani fenyegetettség miatt a bíróságok rendszerint szigorúan járnak el.