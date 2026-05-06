Másodfokon zárul a Katzenbach-gyilkosság: ma megpecsételődik Curtis bátyjának sorsa

Május 6-án hoz másodfokú döntést a Fővárosi Ítélőtábla a Katzenbach-gyilkosság ügyében, amelyben tavaly áprilisban elsőfokon már életfogytiglani fegyházbüntetést szabtak ki a vádlottakra, köztük Sz. Lajosra, a rapper Curtis bátyjára is – számolt be róla a Magyar Nemzet. Az ítélet szerint az egykori válogatott kerettag focista, Katzenbach Imre 2009-es megölésében összesen öten vettek részt, a bűncselekmény hátterében pedig a korszak egyik legnagyobb gazdasági botránya, a milliárdos adócsalással összefüggő Eclipse-ügy állt.

Curtis bátyja, Széki Lajos és vádlott-társai komoly biztonsági intézkedések mellett, vezetőszáron érkeztek meg a tárgyalóterembe, hogy feleljenek a súlyos vádakra

A vádlottak padján a végrehajtással vádolt Sz. Lajos és az újpesti alvilág ismert alakja, L. István mellett a felbujtással gyanúsított H. László ül, akit korábban az Eclipse-ügyben végül felmentettek. A csoport ötödik tagja, H. Attila már korábban megkapta jogerős nyolc éves büntetését, miután beismerő vallomást tett, és részletesen beszámolt a gyilkosság körülményeiről a hatóságoknak. Egy további résztvevő az eljárás megkezdése előtt meghalt.

A tragédia mozgatórugója az volt, hogy Katzenbach Imre strómanként mintegy 500 millió forintot vett fel az Eclipse-hez köthető hálózat számláiról, majd a pénzzel külföldre menekült.

Hazatérése után a férfi folyamatos rettegésben élt, amit az utólag előkerült levelei is bizonyítanak: halála előtt nem sokkal arról írt, hogy életveszélyesen megfenyegették, és megüzenték neki, hogy a gyermeke apa nélkül fog felnőni.

A focista földi maradványait végül több mint tíz évvel az eltűnése után találták meg, ami után 2021 májusában vette őrizetbe a rendőrség a feltételezett elkövetőket.