Megdöbbentő döntés született Curtis bátyjának gyilkossági ügyében

A magyar kriminalisztika egyik legszövevényesebb és legdrámaibb gyilkossági ügye, a Katzenbach-gyilkosság váratlan fordulatot vett a szerdai ítélethirdetésen, amelyre a vádlottak, a hozzátartozók és az áldozat szerettei is pattanásig feszült idegekkel érkeztek – írta a Borsonline.hu. Bár a Fővárosi Törvényszék 2025. április 7-én első fokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte Curtis testvérét, Sz. Lajost és két társát, a másodfokú eljárás végül felülírta ezt a döntést. A vád szerint a vádlottak 2009. szeptember 28-án előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból gyilkolták meg az egykori labdarúgót, Katzenbach Imrét, ám az ítélőtábla mostani határozata új megvilágításba helyezte az ötéves büntetőpert.

Curtis bátyja, Széki Lajos és vádlott-társai komoly biztonsági intézkedések mellett, vezetőszáron érkeztek meg a tárgyalóterembe, hogy feleljenek a súlyos vádakra

Fotó: Máté Krisztián (MK) / MW Bulvár



Curtis bátyja is fellélegezhet a Katzenbach-ügy miatt

Annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet szerint a vádlottak legkorábban 27 év múlva kerülhettek volna feltételes szabadlábra, a védelem mindvégig súlyos eljárásjogi hibákra és feloldhatatlan ellentmondásokra hivatkozott. A szerdai napon a háromfős bírói tanács helyt adott ezeknek az érveknek, és hosszas indoklás után bejelentette, hogy hatályon kívül helyezi az elsőfokú döntést.

Ez a jogi lépés azt jelenti, hogy az ügyet az alapoktól kell újra tárgyalni, ami új esélyt kínál a vádlottaknak a bizonyításra és a későbbi szabad életre.

A döntés kihirdetésekor a tárgyalóteremben elszabadultak az indulatok: a jelenlévők közül sokan hinni sem mertek a fülüknek, miközben a népszerű rapper, Curtis és felesége, Széki-Barnai Judit örömükben felkiáltva fogadták a hírt. Bár a vádlottakat nem engedték szabadon, és az eljárás elölről kezdődik, a korábbi szigorú ítélet megsemmisítése hatalmas győzelem a védelem számára. A szövevényes gyilkossági ügy végére tehát továbbra sem került pont, a tárgyalássorozat pedig a Törvényszéken folytatódik tovább.