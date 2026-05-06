Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt a magyar válogatott legendás futballistája

Fontos

Itt a háborús fordulat: órákon belül békét köthetnek a felek – erre várt az egész világ

gyilkosság

Megdöbbentő döntés született Curtis bátyjának gyilkossági ügyében

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A mai napon tartották a Katzenbach-gyilkosság tárgyalását. A bíróság megdöbbentő döntést hozott a másodfokú ítélethirdetésen, amelyen még Curtis és felesége is meglepődtek, bátyja is fellélegezhet egy időre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságcurtisKatzenbach-gyilkosságvádlott

A magyar kriminalisztika egyik legszövevényesebb és legdrámaibb gyilkossági ügye, a Katzenbach-gyilkosság váratlan fordulatot vett a szerdai ítélethirdetésen, amelyre a vádlottak, a hozzátartozók és az áldozat szerettei is pattanásig feszült idegekkel érkeztek – írta a Borsonline.hu. Bár a Fővárosi Törvényszék 2025. április 7-én első fokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte Curtis testvérét, Sz. Lajost és két társát, a másodfokú eljárás végül felülírta ezt a döntést. A vád szerint a vádlottak 2009. szeptember 28-án előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból gyilkolták meg az egykori labdarúgót, Katzenbach Imrét, ám az ítélőtábla mostani határozata új megvilágításba helyezte az ötéves büntetőpert.

Curtis bátyja, Széki Lajos és vádlott-társai komoly biztonsági intézkedések mellett, vezetőszáron érkeztek meg a tárgyalóterembe, hogy feleljenek a súlyos vádakra
Curtis bátyja, Széki Lajos és vádlott-társai komoly biztonsági intézkedések mellett, vezetőszáron érkeztek meg a tárgyalóterembe, hogy feleljenek a súlyos vádakra 
Fotó: Máté Krisztián (MK) / MW Bulvár
 

Curtis bátyja is fellélegezhet a Katzenbach-ügy miatt

Annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet szerint a vádlottak legkorábban 27 év múlva kerülhettek volna feltételes szabadlábra, a védelem mindvégig súlyos eljárásjogi hibákra és feloldhatatlan ellentmondásokra hivatkozott. A szerdai napon a háromfős bírói tanács helyt adott ezeknek az érveknek, és hosszas indoklás után bejelentette, hogy hatályon kívül helyezi az elsőfokú döntést. 

Ez a jogi lépés azt jelenti, hogy az ügyet az alapoktól kell újra tárgyalni, ami új esélyt kínál a vádlottaknak a bizonyításra és a későbbi szabad életre.

A döntés kihirdetésekor a tárgyalóteremben elszabadultak az indulatok: a jelenlévők közül sokan hinni sem mertek a fülüknek, miközben a népszerű rapper, Curtis és felesége, Széki-Barnai Judit örömükben felkiáltva fogadták a hírt. Bár a vádlottakat nem engedték szabadon, és az eljárás elölről kezdődik, a korábbi szigorú ítélet megsemmisítése hatalmas győzelem a védelem számára. A szövevényes gyilkossági ügy végére tehát továbbra sem került pont, a tárgyalássorozat pedig a Törvényszéken folytatódik tovább.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!