„Ez egy hosszú út eleje” – Curtisék ujjonganak a részgyőzelem után, de a java még hátravan

A Széki család élete 2021. május 11-én, egyetlen hajnal alatt fordult fel fenekestül. A TEK és a Nemzeti Nyomozóiroda emberei ekkor ütöttek rajta a népszerű rapper, Curtis testvérén, Sz. Lajoson, akit az MTK egykori labdarúgója, Katzenbach Imre meggyilkolásával gyanúsítottak meg. De hogyan kezdődött ez a szövevényes történet? Még 2009. szeptember 28-án történt, hogy a korábbi focistának hirtelen nyoma veszett. Katzenbach akkoriban meglehetősen veszélyes körökben mozgott és a neve a milliárdos Eclipse-botrányként elhíresült korrupciós ügyben is előkerült. A nyomozók készpénznek veszik, hogy a sportoló túl sokat tudott a háttérben zajló piszkos ügyekről, a bűntársai pedig emiatt dönthettek úgy, hogy mindörökre elhallgattatják – írta a Bors.

Öt éve kezdődött Curtis testvérének a tárgyalása

Curtis édesanyja máig nem tért magához a sokkból

A nyomozók több mint egy évtizeden át keresték a nyomtalanul eltűnt focistát, míg végül 2020 őszén rábukkantak Katzenbach Imre földi maradványaira egy Baranyajenő melletti erdős részen, ahová a gyilkosai elásták. Bő fél évvel később jött a pofon a családnak: a rendőrök bilincsben vitték el a népszerű rapper, Curtis bátyját, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak meg.

A testvérek édesanyja a mai napig tisztán emlékszik a napra, amikor minden a feje tetejére állt:

Azt a napot ne is kérdezd… Először azt hittem, hogy hülyéskednek, hogy valami vicc az egész. A TV2-t szoktam nézni, hiszen ha Attival van valami, az mindig ott megy. Őszintén megmondom, agyam sem volt. Azt sem tudtuk, mi újság van…”

A család azóta is küzd az igazáért, az ügyben pedig az elsőfokú életfogytiglan után nemrég a másodfokú tárgyaláson is döntés született.

Curtis máig bízik a testvére ártatlanságában

Az öt éve húzódó Katzenbach-per nemcsak a börtönben ülő Lajost, de az egész családot teljesen felemésztette. Curtis nemcsak a testvéréért aggódott, hanem az édesanyjáért is, aki lelkileg és egészségügyileg is belerokkant a folyamatos stresszbe: „Gyakorlatilag végigsírta az estét” – mesélte korábban a rapper.

A bírósági tárgyalások tele voltak drámával: titkos vallomások és feszült pillanatok követték egymást. Curtis, amikor csak tudott, ott ült a teremben a testvére mögött, még akkor is, amikor az ügyészség életfogytiglant kért a vádlottakra. A rapper így emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor a bátyjával beszélt:

Amikor ártatlanul ott ülsz és egy életfogytiglan van a nyakad fölött, az… Hát kétségbe van esve. Mondta, hogy amikor ezt kimondták, megremegett a térde. Én nagyon bízom az igazságszolgáltatásban.”

Lajos az utolsó szó jogán is végig tagadta a bűnösségét, ám az elsőfokú bíróságot nem sikerült meggyőznie: életfogytiglani fegyházbüntetést kapott, amiből legkorábban 27 év múlva szabadulhat. Curtis a feszült ítélethirdetésen pont nem tudott ott lenni, mivel a tengerentúlon, az Ázsia Expressz forgatásán dolgozott párjával.