„Ez egy hosszú út eleje” – Curtisék ujjonganak a részgyőzelem után, de a java még hátravan

A Széki család élete 2021. május 11-én, egyetlen hajnal alatt fordult fel fenekestül. A TEK és a Nemzeti Nyomozóiroda emberei ekkor ütöttek rajta a népszerű rapper, Curtis testvérén, Sz. Lajoson, akit az MTK egykori labdarúgója, Katzenbach Imre meggyilkolásával gyanúsítottak meg. De hogyan kezdődött ez a szövevényes történet? Még 2009. szeptember 28-án történt, hogy a korábbi focistának hirtelen nyoma veszett. Katzenbach akkoriban meglehetősen veszélyes körökben mozgott és a neve a milliárdos Eclipse-botrányként elhíresült korrupciós ügyben is előkerült. A nyomozók készpénznek veszik, hogy a sportoló túl sokat tudott a háttérben zajló piszkos ügyekről, a bűntársai pedig emiatt dönthettek úgy, hogy mindörökre elhallgattatják – írta a Bors.
Curtis édesanyja máig nem tért magához a sokkból
A nyomozók több mint egy évtizeden át keresték a nyomtalanul eltűnt focistát, míg végül 2020 őszén rábukkantak Katzenbach Imre földi maradványaira egy Baranyajenő melletti erdős részen, ahová a gyilkosai elásták. Bő fél évvel később jött a pofon a családnak: a rendőrök bilincsben vitték el a népszerű rapper, Curtis bátyját, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak meg.
A testvérek édesanyja a mai napig tisztán emlékszik a napra, amikor minden a feje tetejére állt:
Azt a napot ne is kérdezd… Először azt hittem, hogy hülyéskednek, hogy valami vicc az egész. A TV2-t szoktam nézni, hiszen ha Attival van valami, az mindig ott megy. Őszintén megmondom, agyam sem volt. Azt sem tudtuk, mi újság van…”
A család azóta is küzd az igazáért, az ügyben pedig az elsőfokú életfogytiglan után nemrég a másodfokú tárgyaláson is döntés született.
Curtis máig bízik a testvére ártatlanságában
Az öt éve húzódó Katzenbach-per nemcsak a börtönben ülő Lajost, de az egész családot teljesen felemésztette. Curtis nemcsak a testvéréért aggódott, hanem az édesanyjáért is, aki lelkileg és egészségügyileg is belerokkant a folyamatos stresszbe: „Gyakorlatilag végigsírta az estét” – mesélte korábban a rapper.
A bírósági tárgyalások tele voltak drámával: titkos vallomások és feszült pillanatok követték egymást. Curtis, amikor csak tudott, ott ült a teremben a testvére mögött, még akkor is, amikor az ügyészség életfogytiglant kért a vádlottakra. A rapper így emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor a bátyjával beszélt:
Amikor ártatlanul ott ülsz és egy életfogytiglan van a nyakad fölött, az… Hát kétségbe van esve. Mondta, hogy amikor ezt kimondták, megremegett a térde. Én nagyon bízom az igazságszolgáltatásban.”
Lajos az utolsó szó jogán is végig tagadta a bűnösségét, ám az elsőfokú bíróságot nem sikerült meggyőznie: életfogytiglani fegyházbüntetést kapott, amiből legkorábban 27 év múlva szabadulhat. Curtis a feszült ítélethirdetésen pont nem tudott ott lenni, mivel a tengerentúlon, az Ázsia Expressz forgatásán dolgozott párjával.
Elölről kezdődik Curtis bátyjának tárgyalása
Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a fellebbezés után a szövevényes ügy a Fővárosi Ítélőtáblára került, ami hatalmas reményt adott az egész Széki családnak. A rapper a másodfokú tárgyalás előtt teljesen biztos volt a dolgában:
Nagyon bizakodó vagyok. Hiszek abban a védőbeszédben, amit az ügyvéd úr összerakott. Megkérdőjelezhetetlen az, hogy ők ártatlanok.”
Bár a vádlottak az utolsó szó jogán is az ártatlanságukat hangoztatták, a május 6-i ítélethozatal olyan fordulatot hozott, amire kevesen számítottak. Íme a legfontosabb tények:
- A bírónő hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet. Ez azt jelenti, hogy a Katzenbach-gyilkosság tárgyalása a legeslegelejéről kezdődik újra;
- A három órán át tartó bírói indoklásból kiderült, hogy az eddigi eljárás során eljárásjogi hibák tömkelegét követték el a hatóságok;
- Bár az eddigi ítéletet eltörölték, a vádlottak nem sétálhattak el a tárgyalóteremből. Curtis testvére a védője szerint 2027 elejéig biztosan letartóztatásban marad.
A harc tehát folytatódik, a Széki családnak pedig az új remény mellett újabb adag türelemre lesz szüksége.
Megkönnyebbült Curtis és a családja a döntés után
Bár a teljes szabadság még odébb van, a Széki családban óriási a boldogság a bíróság döntése után. Curtis azonnal megkönnyebbülten nyilatkozott, és elárulta, hogy a legfontosabb feladatuk az aggódó édesanyjuk megnyugtatása volt: a börtönből Lajos egyből üzent is neki.
Nagyon boldog vagyok és annak is örülök, hogy a bíróság végre rendesen átnézte az ügyet. Nem véletlen, hogy a bírónő órákon át bírálta az elsőfokú ítéletet.”
A rapper testvérének ügyvédje, Dr. Zamecsnik Tamás szerint a Fővárosi Ítélőtábla pontosan azért fújta le a meccset, mert a védelem által jelzett eljárási hibák mellett nem lehetett elmenni. A jogász a részgyőzelem után is optimista, de óvatos:
Nagyon örülünk az ítéletnek és nincsenek kétségeim, hogy a megismételt eljárás és majd az ítélet is a vádlottak felmentéséről fog szólni. De önmérsékletet kell tanúsítanunk. Ez egy hosszú út eleje.”