Úgy tűnik, a néhány békéscsabai diák túl ment azon a bizonyos a határon. A diákcsínyt a Békéscsabai Rendőrkapitányság vizsgálja.
Facebook-posztok és egy videó is terjedt arról a napokban, ahogyan egy fiút megragadnak a társai és bedobják a békéscsabai Élővíz-csatornába – írja a Beol.hu. A portál szerint a diákcsínyről készült bejegyzések eljutottak a rendőrségre is.
A portál szerint a szombaton még elérhető, az esetről szóló Facebook-posztok vasárnapra eltűntek. Értesüléseik szerint a Békéscsabai Rendőrkapitányság vizsgálja a történteket, hogy azok kimerítik-e a garázdaság, valamint más bűncselekmények tényállását. Úgy tudni: az áldozat nem sérült meg az eset miatt.
