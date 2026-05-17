Facebook-posztok és egy videó is terjedt arról a napokban, ahogyan egy fiút megragadnak a társai és bedobják a békéscsabai Élővíz-csatornába – írja a Beol.hu. A portál szerint a diákcsínyről készült bejegyzések eljutottak a rendőrségre is.

Súlyos árat fizethetnek a diákcsínyért azok a békéscsabai gyerekek, akik a helyi Élővíz-csatornába dobták társukat

Békéscsabai diákcsíny miatt nyomoz a rendőrség

A portál szerint a szombaton még elérhető, az esetről szóló Facebook-posztok vasárnapra eltűntek. Értesüléseik szerint a Békéscsabai Rendőrkapitányság vizsgálja a történteket, hogy azok kimerítik-e a garázdaság, valamint más bűncselekmények tényállását. Úgy tudni: az áldozat nem sérült meg az eset miatt.

Legutóbb januárban számoltunk be egy rosszul sikerült diákcsínyről: akkor a katasztrófavédelem kiürített egy zalaegerszegi technikumot, mivel szúrós szag terjedt az épületben.

