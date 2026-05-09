P. Diddy ágyba bújt az angol királyi család egyik tagjával, durva részletek szivárogtak ki

Újabb kellemetlen botrány robbant ki az angol királyi családban. P. Diddy neve ezúttal Sarah Ferguson oldalán került elő, miután egy frissen megjelent könyv részletesen foglalkozik az állítólagos kapcsolatukkal – az Index osztotta meg a legújabb botrány részleteit.

P. Diddy ágyba vitte a brit királyi család egyik közismert tagját

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

P. Diddy és a hercegné állítólag éveken át találkozgatott

Andrew Lownie Entitled című könyve szerint Sarah Ferguson már házassága idején sem titkolta, hogy vonzódik a gazdag és befolyásos amerikai férfiakhoz.

A szerző azt állítja, hogy a yorki hercegné és P. Diddy 2002-ben találkoztak először, és elég hamar nagyon közel kerültek egymáshoz. A könyv szerint kapcsolatuk évekig tarthatott, rendszeresen luxusszállodákban találkoztak.

Lownie szerint Sarah Ferguson a gyermekeit is gyakran elvitte magával a rapper jachtos partijaira. Részben azért, hogy a kapcsolatuk kívülről ártatlannak tűnjön.

A hecegné odavan a luxusért és a pénzért

Fotó: Illusztráció (Efrem Efre/Pexels)

Luxusjachtok és kiszivárgott üzenetek

A Page Six szerint a királyi család több tagja utólag úgy vélte, a hercegné veszélyes környezetbe vihette gyermekeit.

A könyv szerint P. Diddy annyira közel került Fergie-hez, hogy 2006-ban piacra dobott Unforgivable nevű parfümjének illatát is az alapján alakították ki, amit a hercegné kedvelt a férfiakon.

Korábban is terjedtek már pletykák a kapcsolatukról, miután kiszivárgott egy e-mail-váltás a két híresség között. A levélben Sarah Ferguson „kitartó, nagylelkű és elsőrangú barátként” hivatkozott a rapperre.

Az Epstein-ügy árnyéka tovább nő

A brit sajtó szerint az Epstein-fájlok körüli újabb botrány ismét reflektorfénybe helyezte András yorki herceget a volt feleségével együtt, akik ellen már így hatalmas gyűlölethullám gerjedt.

Az elmúlt időszakban több olyan állítás és háttértörténet is napvilágot látott, amelyek tovább rombolták a királyi család megítélését.

A Page Six beszámolója szerint Sarah Ferguson egyik jótékonysági együttműködése is megszakadt a P. Diddyvel folytatott viszonya miatt.

Titkos viszony a rapper és a hercegné között? Fotó: AFP

