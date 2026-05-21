Diktafonnal hallgatta le feleségét a válófélben levő férfi, most bíróság elé kerül

Áthallásos történet kapcsán indított eljárást a Veszprémi Járási Ügyészség. Egy férfi 2024 májusában diktafonnal hallgatta le a feleségét, ám lebukott. A vádhatóság tiltott adatszerzés miatt állítja bíróság elé az elkövetőt.
Vádat emelt egy 56 éves férfi ellen a Veszprémi Járási Ügyészség, ugyanis a feltételezett elkövető a válófélben levő felesége tudta nélkül diktafont rejtett el egy közösen használt Balaton-parti ingatlanban – írja a Veol.hu.

Diktafonnal próbálta rögzíteni felesége beszélgetését egy férfi, tiltott adatszerzés miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség
Fotó: AI által generált kép

Diktafon a légkondi tetején

A vádhatóság tiltott adatszerzés bűntette miatt indított eljárást. A vádirat szerint a férfi a kapcsolat megromlását követően beköltözött a házaspár közös tulajdonában lévő Balaton-parti házba, amelybe bejárást kellett biztosítania a feleségének is a bíróság döntése alapján.

A nő 2024 májusában az édesanyjával és egy vendégükkel érkezett az ingatlanhoz, ahol a férje meghatározta, melyik szobát használhatják. Ezt követően a helységben levő légkondicionáló tetejére egy diktafont helyezett el, amivel felvette a szobában elhangzó beszélgetéseket. Az ügyészség vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban tárgyalás mellőzésével pénzbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben.

Az elmúlt hónapokban a magyar közélet központi figurája lett az az ember, aki nagyon hasonló akcióval indította el a politikai karrierjét.

 

