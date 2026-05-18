Élet-halál harc Szentlőrincen, negyedikről zuhant ki egy ember

Megrázó események játszódtak le hétfőn délelőtt Szentlőrinc egyik lakótelepén, ahol sajtóértesülések szerint egy ember kizuhant egy többszintes panelház negyedik emeleti lakásából. A dráma a Március 15. tér közelében történt, egy játszótér melletti parkos területen, ahol rövid idő alatt rendőrök, mentők és katasztrófavédelmi egységek jelentek meg. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, amely a közeli füves területen szállt le. Szemtanúk szerint a mentők hosszasan próbálták stabilizálni a sérült állapotát – írta a Bama.hu.

Fotó: Olvasói

A környéken élőket sokkolta az eset, többen az utcára siettek, amikor meghallották a szirénákat és meglátták a helikoptert. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, így az sem tisztázott, hogyan történt a zuhanás.

A sérült rendkívül súlyos állapotba került, ezért döntöttek a légi mentés mellett. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az ügy részleteit.

Az eset kapcsán megkeresték az Országos Mentőszolgálatot, valamint a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Hivatalos tájékoztatás egyelőre nem érkezett arról, hogy baleset, rosszullét vagy más körülmény vezetett-e a tragikus történtekhez.

A környéket ideiglenesen lezárták, a helyszínelés órákon át tartott.

Továbbá hármas karambol bénította a forgalmat az M1-es autópályán, ahová mentőhelikopter is érkezett. A baleset miatt csak egy sávon haladhattak a járművek.