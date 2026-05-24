Drogtanya a belvárosban: lopnak, rabolnak és mindent összevizelnek az őrjöngő függők

A drogosok, drogdílerek és prostituáltak megszállták a Deák Ferenc térhez közeli, Rumbach Sebestyén utca 10. és a Károly körút 9. szám közötti hatalmas háztömböt. A terület önkormányzati képviselője, Beregi Balázs szerint az épület udvarán rendszeresen megjelennek a hajléktalanok, akik a visszaváltható palackokra vadásznak, ám velük együtt megjelentek a drogosok is – írja a Blikk.

A füves cigaretta a legkisebb gond a háztömbben: rendszeresen eldobálják a drogos fecskendőket a függők, akik megtámadják a lakókat is

Fotó: AFP

Drogos zombik az udvaron

A portál szerint a helyszínen egymásnak adták a kilincset a gyanús kinézetű alakok, akik nem helyben lakók. Beregi Balázs szerint a háztömbben sok lakás található, köztük bizonyára olyan is, ahol drogdílerek tevékenykednek és emiatt a lakók félnek.

Néhány éve a férfi vádlijába belevágta az élettársa a kést, a sérült pedig teljesen meztelenül, a földön kúszva dörömbölt a szomszéd ajtaján, de gyakran üvöltöznek, fenyegetőznek, megkeserítik mindenki életét

– magyarázta az egyik problémás lakás kapcsán egy lakó. A vélhetően dílerkedésből élő pár lakása melletti ingatlanban turista-szálláshely működne, ám bárki is érkezik, nincs sokáig maradása: sokszor zaklatják őket, megrongálják az ajtót és azt üvöltik, hogy megölik őket. A páros lakása forgalmas, ki-be járkálnak az emberek, vélhetően gyorsan elmennek, miután magukhoz vették a drogot.

Drogkereskedelem az udvarban

Az ott élők félve közlekednek, hiszen droggal kereskednek az udvarukon. Az egyik lakó arról mesélt, hogy a gyanús lakásban két fiatalkorú lányt találtak a rendőrök egy razzia során, akiket visszavittek a gyermekotthonba, ahonnan megszöktek. A lányok két férfival voltak, drogot is fogyasztottak.

A függők rendszeresen megtámadják és kifosztják a lakásokat és nem ritkán kisgyerekes anyákra is rátámadnak, kitépik a láncot a nyakukból.

Amellett, hogy feltehetően droggal kereskednek, a lépcsőházban folyamatosan üvöltöznek, dörömbölnek, rongálnak és lopnak is. Volt rá példa, hogy egy létrát vittek el, más esetben pedig a lakásajtó elől leszerelték a kulcsszéfet is, amiben a lakáskulcsot tartották az érkező vendégek részére. Azért is különösen kellemetlen ez a helyzet, mert a belső udvaron lévő nyelviskolába érkező fiatalokat is zaklathatják.

A ház közös képviselője szerint tavaly december óta legalább hetven alkalommal jelezték a rendőrség felé a problémákat, csatoltak videófelvételeket is, ám érdemi változás nem történt.

A drogosok a lakók és járókelők megtámadása mellett rongálják az autókat, összevizelnek mindent és számos fecskendőt szórnak szét a környéken. Betörnek a pincékbe, padlásokra és be is költöznek.

A rendőrség tehetetlen?

A BRFK arról tájékoztatta a portált, hogy a rendőrök minden bejelentés kapcsán megteszik a szükséges lépéseket. Március 27-én például két alkalommal történt rendőri intézkedés a lakóházban: egy kulcsszéf feltörése és egy eltűnt fiatal lány előállítása kapcsán. Olyan is előfordult, hogy kábítószer-terjesztés miatt vonultak ki a rendőrök, az egyik lakásban két körözött személyt el is fogtak, ám drogot nem találtak.