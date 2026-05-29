Kincskeresősdit játszott egy drogdíler: elásta a csomagot, hogy a vevő megkeresse

Zárt internetes csoportban, a vevőkkel való személyes találkozás nélkül értékesített kábítószert egy húszéves fiatalember, akivel szemben nemrég vádat emelt a főügyészség. A férfi Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el a megrendelt csomagokat, majd a GPS-koordináták megadása után a vásárlók átutalással egyenlítették ki a drog vételárát.
A vádirat szerint a most 20 éves fiatalember hónapokon át vásárolt nagyobb tételben illegális szereket, amelyeket aztán 2-5 grammos kiszerelésekben porciózott ki. A férfi rafinált módszert választott az értékesítésre: a drogcsomagokat Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc különböző pontjain ásta el a földbe. A vevőkkel egyáltalán nem találkozott személyesen, a rejtekhelyek pontos GPS-koordinátáit telefonon küldte el nekik, a vételárat pedig a vásárlók egy megadott bankszámlára utalták át – írta az Ügyészség.hu.

Elásta a drogokat, majd megadta a koordinátáit
Fotó:  Police.hu 

Szabadnapos rendőrnő buktatta le a drogkereskedőt

A fiatal vádlott működése során összesen 14 kilogramm marihuánát adott el, amivel legalább 5 millió forintot keresett. A vesztét végül egy szabadnapos rendőrnő okozta Nyíregyházán, aki felfigyelt a férfi gyanús viselkedésére. A füles után a járőrök percek alatt a helyszínre értek és elfogták a terjesztőt.

A rendőrök nemcsak a földbe rejtett kisebb csomagokat ásták ki, hanem a férfi hátizsákjából is rengeteg, eladásra előkészített drogot pakoltak ki.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat a jelenleg is letartóztatásban lévő férfi ellen. Ha a bíróságon mindent beismer és lemond a tárgyalásról, az ügyészség 5 év 6 hónap fegyházbüntetést, 6 év közügyektől eltiltást, valamint pénzbüntetést és vagyonelkobzást kér rá.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy 24 éves kiskunfélegyházi drogdíler nemcsak pénzért, de lopott holmikért cserébe is kristállyal mérgezte a helyieket – köztük kiskorúakat is –, ráadásul a brutális nőveréssel és autólopással is vádolt férfi igazi nehézfiúnak számít a környéken.

A cikk tartalmának nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet. 

 

