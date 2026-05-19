Spanglifüst az iskolaudvaron, betépve szórakozott a rendőrökkel a diákkorú díler

Füst gomolygott a Tolna vármegyei szakképző iskola udvarán, miközben a fiatal férfi nyugodtan szívta a spanglit a diákok közelében. A drog miatt nem sokkal később rendőrök érkeztek az intézményhez, a fiú pedig megpróbált elrejtőzni előlük az iskola területén – írja a Teol.hu.

Drogot népszerűsített a szakközépiskolában, de a rendőrök elől nem tudott elmenülni

Drog az iskolaudvaron

A Szekszárdi Járási Ügyészség közlése szerint a 19 éves vádlott 2024 novemberében egy marihuánát tartalmazó cigarettát fogyasztott el az iskola udvarán. Az esetet az iskolaőr észlelte, aki azonnal értesítette a rendőrséget.

A kiérkező rendőrök az intézmény területén kezdték keresni a fiatalt, aki megpróbált elbújni az egyenruhások elől. Végül előállították, majd a vizsgálatok kimutatták a szervezetében a kábítószer hatóanyagát.

Nemcsak fogyasztotta, árulta is a drogot

A nyomozás során az is kiderült, hogy a fiatal férfi nemcsak fogyasztotta, hanem értékesíteni is próbálta a kábítószert. A Tolna Vármegyei Főügyészség szerint 2024-ben legalább hat alkalommal vásárolt marihuánát egy ismeretlen személytől, később pedig egy budapesti ismerősétől is szerzett drogot.

Összesen mintegy 13 gramm marihuána és hat darab extasy tabletta került hozzá. A tablettákat saját maga fogyasztotta el, a marihuánát azonban internetes csevegő alkalmazás segítségével próbálta eladni közeli ismerőseinek.

Végül ketten több alkalommal is vásároltak tőle.

Bár a kereskedés egy részét még fiatalkorúként kezdte meg, az eljárás során már felnőttként felelhet a tetteiért, mivel több bűncselekménnyel is gyanúsítják.

A Paksi Járásbíróság előtt folytatódó ügyben a járási ügyészség végrehajtásában felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta.

