Három embert állítottak falhoz a rendőrök a forgalmas budapesti aluljáróban – videóval

A VII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói május 5-én, lakossági bejelentésekre és titkos adatgyűjtésre alapozva számoltak le egy drogterjesztő hálózattal. Az akció során, amelyben a BRFK mellett a BKV Biztonsági Igazgatósága is részt vett, három feltételezett kábítószer-kereskedőt értek tetten. A 30 éves B. Dániel, a 34 éves P. Roxána és az 50 éves P. Zoltán olyan vakmerőek voltak, hogy fényes nappal, a menetrend szerint közlekedő 112-es autóbuszon próbálták meg értékesíteni a kristály nevű, rendkívül veszélyes szert – írta a Blikk.hu.

A rendőrség videófelvételén látható, ahogy a gyanúsítottakat a metrólejárónál ellenőrzik, ahol a drog is előkerült a ruházatukból

Fotó: Police.hu

Drogterjesztőket fogtak el a Keleti pályaudvarnál

A gyanúsítottak elfogásáról készült felvételeken jól látható a határozott rendőri intézkedés. A három személyt a metrólejárónál falhoz állították és alaposan átvizsgálták.

A nyomozók összesen 17 gramm droggyanús anyagot foglaltak le tőlük. A dílerek apró, alig pár tizedgrammos adagokban terítették az árut, amiből összesen közel 300 ezer forint illegális bevételre tettek volna szert.

A hatóságok szerint a trió már hónapok óta mérgezte a Keleti pályaudvar környezetét a kiszámíthatatlan hatású dizájnerdroggal.

Nem ez volt az egyetlen sikeres rajtaütés a környéken az elmúlt időszakban, hiszen néhány héttel korábban egy 18 éves nőt, Gy. Beátát is elfogták, aki szintén az aluljárókban és az utcákon árulta ugyanezt a szert.

Az erzsébetvárosi rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítottak eljárást mind a négy gyanúsított ellen, akiket őrizetbe vettek és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

Fegyházbüntetés vár arra a lengyel férfira, aki a Dél-afrikai Köztársaságból próbált meg több kilogramm heroint és metakvalont Európába csempészni. A drogfutár lebukását egy rendőrkutya és a saját idegessége okozta a Keleti pályaudvaron.