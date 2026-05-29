Sok minden van a Kiskunfélegyházán elfogott drogdíler rovásán

A rendőrség lecsapott egy 24 éves kiskunfélegyházi férfira, aki a nyomozás adatai szerint huzamosabb időn keresztül terítette a környéken a „kristály” néven ismert, pusztító kábítószert. A drogdíler üzleti modellje egészen elképesztő volt: az illegális szert nem csupán készpénzért adta tovább, hanem alkalmanként lopott tárgyakat is elfogadott fizetség gyanánt – írja a Police.hu.

Fiatalkorúak is voltak az elfogott drogdíler vásárlói között Fotó: illusztráció/Shutterstock

Ami még ennél is felháborítóbb, hogy a rendszeres vásárlói között fiatalkorúak is szép számmal akadtak, vagyis gyerekeket is gátlástalanul függőségbe taszított a profit reményében. A tőle lefoglalt porról az igazságügyi szakértő már hivatalosan is megállapította, hogy egyértelműen kábítószernek minősül.

Brutális bűnlajstrom: nőt is verhetett a drogdíler

A zsaruk a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Nem is csoda, hogy rács mögött akarják tudni, hiszen a 24 éves férfi ellen több más súlyos büntetőeljárás is folyamatban van.

A gyanú szerint a drogbiznisz mellett a következők száradnak a lelkén:

Társaival együtt brutálisan bántalmazott egy nőt Kiskunfélegyházán, aki a verés következtében súlyos sérüléseket szenvedett.

A neve felmerült egy helyi gépkocsilopási ügyben is.

Emellett egy Kecskeméten elkövetett bűncselekmény kapcsán is nyomoznak utána.

A gátlástalan terjesztő így most hosszú időre búcsút mondhat a szabadságának.

A cikk tartalmának nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

Kirepült az autóból egy egyéves kisbaba a meggondolatlan tinisofőr miatt

Döbbenetes felelőtlenség vezetett közúti szerencsétlenséghez Dáka közelében. Egy 17 éves, jogosítvánnyal nem rendelkező fiú forgalomból kivont autóval száguldozott, ráadásul az utasai között egy kisgyermek is volt. A baleset során a kocsi többször megpördült, a csecsemő pedig kirepült a járműből.