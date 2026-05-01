A Keleti pályaudvaron bukott le a johannesburgi drogfutár

Újabb tekintélyes kábítószer-szállítmányt kapcsoltak le a magyar hatóságok. A vád szerint a 30 éves lengyel férfi 2024 júniusában döntött úgy, hogy egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül elvállat megbízást követően drogfutárnak áll. A feladata az volt, hogy Varsóból Afrikába repüljön, majd az ott beszerzett árut eljuttassa az Európai Unió területére – tájékoztatott a Fővárosi Főügyészség.

Ebben a preparált laptoptáskában próbált heroint csempészni a lengyel drogfutár Fotó: Ügyészség.hu

Preparált táskákkal utazott a drogfutár

A vádlott tavaly június végén utazott ki Johannesburgba, ahol tíz napot töltött. Az eközben beszerzett árut profi módon próbálták elrejteni: a közel 3 kilogramm heroint és metakvalont egy speciálisan átalakított, preparált laptoptáskába és egy irattartó mappába varrták bele. A csomagot végül egy biztonsági fóliával körbetekert bőröndbe rejtették.

A futár Egyiptomon keresztül érkezett meg Budapestre 2024. július 6-án, ahonnan vonattal tervezett továbbutazni Amszterdamba.

Elárulta a saját félelme, évekre rács mögé kerülhet

Amikor a Keleti pályaudvaron meglátta a járőröző rendőröket, láthatóan zavartan és idegesen kezdett viselkedni, ez azonnal gyanút keltett az egyenruhásokban. A rendőrök igazoltatták a férfit, a velük lévő kábítószer-kereső kutya pedig egyértelműen jelzett a lefóliázott bőröndnél.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai a helyszínen őrizetbe vették a csempészt, aki ellen a Fővárosi Főügyészség különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.

Az ügyészség indítványozta, hogy a jelenleg is letartóztatásban lévő drogfutárt a bíróság ítélje fegyházbüntetésre, a szabadságvesztés letöltése után pedig utasítsa ki Magyarország területéről.

A cikk tartalmának nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

Nemzetközi droghálózatot irányított egy aprócska szabolcsi faluból

A magyar nyomozók a brazil hatóságokkal együttműködve azonosították a droghálózat két hazai szervezőjét: egy 26 éves kántorjánosi férfit és egy 34 éves, akkor még Bécsben élő budapesti nőt. A páros 2023 óta közvetített a külföldi bűnözői körök és a beszervezett magyar futárok között.