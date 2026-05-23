Drogozni tanította a 3 éves gyerekét egy kaposvári nő

Január végén sok embert felháborított az a felvétel, amelyen a gyanú szerint egy 28 éves kaposvári nő a saját, hároméves gyerekét próbálta drogozni tanítani – idézte fel a Sonline.hu. A videó nyilvánosságra kerülése után a rendőrök gyorsan intézkedtek. A felelőtlen anyát őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztását. Kiskorú veszélyeztetése és kábítószer-kereskedelem miatt indult ellene eljárás, mivel a nyomozók szerint a gyerekei közelében tartott, sőt a szemük láttára árusította is az illegális szert.

A drog a gyerekek életének is része volt Fotó: police.hu

Gyermekeinek is "be kellett szállniuk" a drogbizniszbe

Január 30-án a kaposvári rendőrök a DELTA Program részeként tartottak razziát a Somogy vármegyei megyeszékhelyen, Kaposváron lévő, belvárosi lakásban.

A házkutatás során több, kábítószergyanús anyagot, valamint olyan eszközöket találtak, amelyeket a gyanú szerint az adagoláshoz használhattak.

A nyomozók mindent lefoglaltak, ami alátámaszthatja, hogy az ingatlanban tiltott szerekkel üzleteltek.

Az ügyben egy videó is a bekerült a bizonyítékok közé.

A felvételen a hároméves kisfiú öngyújtóval és fóliával utánozta a drogozást, miközben a hatóságok szerint nyolcéves testvére már a vevők kiszolgálásában is részt vett.

A videón jól látható, hogy a kisgyerek az anyja mellett ül, és egy öngyújtót tart egy fóliadarab alá, mintha kábítószert melegítene.

Közben mindkettejük szájában egy szívószálhoz hasonló pálcika van.

A videón az anya hangja hallatszik, ahogy a gyereket bátorítja:

Ne szégyenlősködj! Gyújtod? Azaz. Jó volt?

– erre a kisfiú igennel felel.

A rendőrség januári tájékoztatása szerint a 28 éves nő nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, egy ideje már figyelték. A gyanú szerint az anya nemcsak fogyasztotta, hanem árulta is a kristály nevű drogot, ráadásul mindezt többször a 3 és 8 éves gyerekei közelében tette. A gyanúsítás szerint olyan eset is előfordult, amikor a vevőket már a nagyobbik, mindössze 8 éves gyereke szolgálta ki.

Szabadon engedték a drogdíler anyát

Már szabadlábon védekezhet az a 28 éves kaposvári nő, aki a gyanú szerint drogozni tanította a mindössze hároméves gyermekét – tudta meg a Sonline.hu. A portálhoz beérkező olvasói jelzések szerint a botrányos videón látható anya mindössze februártól májusig ült börtönben, azóta kiengedték. A lapnak nyilatkozó bejelentő – aki állítása szerint születése óta ismeri a nőt – rendkívül kevesellte ezt a négy hónapot. Kiemelte azt is, hogy a gyerekek szerencsére már az apjukkal vannak, akit a rendőrség semmivel sem gyanúsít.

Közben a közösségi oldalakon futótűzként terjed a pletyka, miszerint a nő azért sétálhatott ki a rácsok mögül, mert alkut kötött, és másokra tett terhelő vallomást a drogügyben.

A Sonline.hu megkereste a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, de ők csak annyit közöltek, hogy a letartóztatást korábban ugyan kezdeményezték, a többiről viszont nincs tudomásuk. A Kaposvári Törvényszék szintén elhárította a felelősséget, jelezve, hogy hozzájuk semmilyen indítvány nem érkezett, így nem a bíróság engedte szabadon a nőt. Végül kiderült, hogy a Kaposvári Járási Ügyészség döntött a szabadlábra helyezésről, mivel szerintük már nem áll fent a szökés, az elrejtőzés, vagy a tanúk befolyásolásának veszélye. Ennél több részletet nem árult el az ügyészség.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez! A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!