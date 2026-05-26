A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű, 42 éves férfi egy Tolna vármegyei községben lévő lakásából indított online támadást a köznyugalom ellen. Asztali számítógépét használva privát üzeneteket küldött az egyik szekszárdi székhelyű szolgáltató cég hivatalos internetes közösségi oldalára – olvasható a Tolna Vármegyei Főügyészség dróntámadással kapcsolatos közleményében.
Az elküldött üzenetek rendkívül agresszív, fenyegető tartalmúak és a köznyugalom súlyos megzavarására alkalmasak voltak. A férfi nem egy konkrét alkalmazottat vett célba, hanem magát a szolgáltató vállalatot és annak teljes személyzetét igyekezett megfélemlíteni.
Dróntámadással fenyegetett, és katasztrófát ígért
Az üzenetek lényege az volt, hogy a vádlott a cég székhelyét pontosan beméri, majd drónok bevetésével csapást mér rá. Ezzel a módszerrel azt a látszatot keltette, hogy egy beláthatatlan következményekkel járó katasztrófa következhet be.
A feszültséget és komoly riadalmat keltő üzeneteket a szolgáltató telephelyén az egyik munkatárs nyitotta meg és olvasta el először, aki azonnal értesítette a hatóságokat.
Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi nem először került szembe a törvénnyel, ráadásul a jelenlegi drónos fenyegetőzést egy korábbi, még hatályban lévő felfüggesztett fogházbüntetésének próbaideje alatt követte el, ami jelentősen súlyosbítja a helyzetét.
Súlyos büntetést indítványoz az ügyészség
A Szekszárdi Járási Ügyészség a Szekszárdi Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az alábbi intézkedések alkalmazását indítványozta a vádlottal szemben:
- Letöltendő fogházbüntetés kiszabása,
- közügyek gyakorlásától való eltiltás,
- a korábbi, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése,
- a bűncselekmény elkövetéséhez eszközként használt asztali számítógép elkobzása.
