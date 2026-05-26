A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű, 42 éves férfi egy Tolna vármegyei községben lévő lakásából indított online támadást a köznyugalom ellen. Asztali számítógépét használva privát üzeneteket küldött az egyik szekszárdi székhelyű szolgáltató cég hivatalos internetes közösségi oldalára – olvasható a Tolna Vármegyei Főügyészség dróntámadással kapcsolatos közleményében.

Az elküldött üzenetek rendkívül agresszív, fenyegető tartalmúak és a köznyugalom súlyos megzavarására alkalmasak voltak. A férfi nem egy konkrét alkalmazottat vett célba, hanem magát a szolgáltató vállalatot és annak teljes személyzetét igyekezett megfélemlíteni.

Dróntámadással fenyegetett, és katasztrófát ígért

Az üzenetek lényege az volt, hogy a vádlott a cég székhelyét pontosan beméri, majd drónok bevetésével csapást mér rá. Ezzel a módszerrel azt a látszatot keltette, hogy egy beláthatatlan következményekkel járó katasztrófa következhet be.

A feszültséget és komoly riadalmat keltő üzeneteket a szolgáltató telephelyén az egyik munkatárs nyitotta meg és olvasta el először, aki azonnal értesítette a hatóságokat.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi nem először került szembe a törvénnyel, ráadásul a jelenlegi drónos fenyegetőzést egy korábbi, még hatályban lévő felfüggesztett fogházbüntetésének próbaideje alatt követte el, ami jelentősen súlyosbítja a helyzetét.

Súlyos büntetést indítványoz az ügyészség

A Szekszárdi Járási Ügyészség a Szekszárdi Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az alábbi intézkedések alkalmazását indítványozta a vádlottal szemben:

Letöltendő fogházbüntetés kiszabása,

közügyek gyakorlásától való eltiltás,

a korábbi, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése,

a bűncselekmény elkövetéséhez eszközként használt asztali számítógép elkobzása.

