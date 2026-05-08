Dudás Miklós édesanyja megtörten vallott: „Semmi nem hozza vissza a fiamat”

Felfoghatatlan és kegyetlen évet tudhat maga mögött Dudás Miklós édesanyja, Klári, akit az élet a lehető legnehezebb próbák elé állított. Alig egy esztendő leforgása alatt veszítette el élete két legfontosabb támaszát: előbb harmincnyolc évnyi boldog házasság után imádott férjétől kellett búcsút vennie, majd nem sokkal később világbajnok fia, Miki is követte őt – írta a Borsonline.hu. A sportoló halála nemcsak a családot, hanem az egész országot sokkolta.

A rendőrség lezárta a nyomozást Dudás Miklós halálának ügyében, a család gyászol

A rendőrség hivatalosan is lezárta a nyomozást Dudás Miklós ügyében

A hatóságok 2026. május 6-án véglegesen lezárták a nyomozást az ügyben. A rendőrségi megállapítások egyértelműen kizárták az idegenkezűséget, és a vizsgálatok szerint egy szerencsétlen, balesetszerű esés okozhatta a fiatal olimpikon végzetét. Bár a családhoz a hivatalos papírok még nem érkeztek meg, az édesanya szerint ennek már nincs is jelentősége, hiszen semmilyen jegyzőkönyv nem adhatja vissza gyermeke életét.

A tragikus végkifejletet baljós napok előzték meg 2026 januárjának elején. Miután Dudás Miki telefonja napokig elérhetetlen volt, és környezete hiába próbálta keresni, párja, Szigligeti Ivett zárszervizest hívott, hogy bejussanak a lakásába.

A keresés ott ért véget, ahol minden családtag rémálma kezdődik: a lakásban már csak a sportoló holttestét találták meg. Édesanyja azóta is csak nyugtatókkal képes átvészelni a mindennapokat.

Mindkét fiamat nagyon szeretem, de Mikivel mi szimbiózisban éltünk, ez a hatalmas mackó volt az én menedékem, biztonságom. Az, hogy ez a jóképű, életerős fiú elment, én ezt nem tudom feldolgozni

– mondta a gyászoló nő. Az édesanya emlékezetében egy csupa szív, életerős férfi él, aki imádta az életet és rajongásig szerette gyermekeit, különösen kislányát, Mancit. Klári meggyőződése, hogy fia sosem tett volna kárt magában, hiszen tervei voltak és minden napját a családja körében töltötte. 2026. április 14-én, éppen Dudás Miki születésnapján tartották az első bírósági tárgyalást édesapja ügyében. Bár az édesanya tervezte a megjelenést, végül képtelen volt elmenni a tárgyalóterembe.