Barátja kitart amellett, hogy valamibe belekeveredhetett Dudás Miklós

Január 5-én tragikus hír érkezett: holtan találták Dudás Miklós világbajnok kajakost XVIII. kerületi otthonában. A rendőrség május 8-án lezárta a 34 éves volt sportoló ügyében indított nyomozást, közölték: nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy az egykori élsportolót megölték volna. A hatóságok álláspontja szerint Dudás Miklós halálát feltehetően egy balesetszerű esés okozhatta. A fejleményekre Pulai Imre, az olimpiai bajnok kajakos egykori pályatársa és közeli barátja a Borsnak reagált.

Ez nagyon furcsa számomra. Nem hiszek ebben a magyarázatban – korábban sem hittem, és most sem. Úgy érzem, történt ott valami, amit már soha nem fogunk megtudni"

– mondta Pulai Imre. Az olimpiai bajnok korábban arról is beszélt, hogy Dudás Miki körül látszólag rendezett volt minden, a múltjában mégis lehettek olyan konfliktusok, amelyek miatt haragosokat szerezhetett. Pulai szerint éppen ezért a sportoló halálának körülményeit sem tudja egyszerű véletlenként kezelni.

Eleinte azt mondták, hogy nem történt idegenkezűség, később mégis felmerült ennek a lehetősége, most pedig ismét azt állítják, hogy nem erről van szó. Őszintén szólva azt sem hittem el, amikor arról beszéltek, hogy elütötték, ahogyan azt sem gondolom, hogy egyszerű baleset történt volna. Szerintem inkább belekeveredhetett valamibe, hasonlóan ahhoz, ami korábban az édesapjával is történt. Számomra teljesen elképzelhetetlen, hogy egyszerűen elesett otthon, és ennek ilyen tragikus következménye lett volna"

– fogalmazott az egykori kenus.

Így segített Pulai Imre Dudás Miklósnak

Az olimpiai bajnok Pulai Imre korábban a Borsnak arról beszélt, hogy Miki hosszú ideje edzőként látta maga előtt a jövőjét. Amikor megkapta az esélyt arra, hogy ismét közelebb kerüljön a sportághoz, látszott rajta, mennyire sokat jelent neki ez a lehetőség.

Fokozatosan visszatértünk volna az edzésbe, mi készek voltunk megadni neki a lehetőséget, hogy újra közel kerüljön a sporthoz. Mindig gyerekekkel akart foglalkozni – ezt szerette volna egész életében csinálni. Nagyon boldog volt, hogy segítettünk neki."

– tette hozzá a celeb barátja.