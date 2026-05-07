Lezárult a nyomozás Dudás Miklós halálának ügyében

Péntek délelőtt tart sajtótájékoztatót Csécsi Soma alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője az ismert sportoló halála ügyében lezárult nyomozásról. Bár a hivatalos meghívóban nem nevesítették az érintettet, információink szerint a hatóságok Dudás Miklós tragikus ügyének részleteit fogják ismertetni – írta az Index.

Végre pont kerülhet a Dudás Miklós ügyre

Válaszok várnak Dudás Miklós tragikus halálára

Korábban számos alkalommal beszámoltunk már arról, hogy a 34 éves korában elhunyt világbajnok kajakozót, Dudás Miklóst január elején találták holtan XVIII. kerületi otthonában, ahol a jelek szerint már napok óta élettelenül feküdt. Bár a hatóságok az ügyet kezdetben közigazgatási eljárásban vizsgálták, a gyanús körülmények miatt végül halált okozó testi sértés miatt rendeltek el nyomozást, amelynek eredményeiről most számot adnak. Ide kattintva egy átfogó cikkben olvashat Dudás Miklós ügyéről.