Moszkva lehűtötte a nyugati reményeket, Putyinék válasza után Zelenszkij dührohamot kap

Véget értek a találgatások: pont került Dudás Miklós halálának ügyére

Január elején megrendítő tragédia rázta meg a közvéleményt, amikor holtan találtak budapesti otthonában az ismert sportolóra. A hatóságok mostanra befejezték a vizsgálatokat, így végleg lezárult a nyomozás a 34 éves korában elhunyt világbajnok kajakozó, Dudás Miklós halálának ügyében.
Mint arról korábban beszámoltunk, január elején felfoghatatlan tragédia rázta meg a sportvilágot, amikor 34 éves korában, budapesti otthonában holtan találták az egykori világbajnok kajakozót. A rendőrség hivatalosan is lezárta a nyomozást, így végleg pont került az ügy végére és véget értek a Dudás Miklós halálának körülményeit övező találgatások. Csütörtökön délelőtt a Budapesti Rendőr-főkapitányság Teve utcai épületében tartott sajtótájékoztatón tárták fel a nyomozók az ügy részleteit.

Nincs több találgatás Dudás Miklós ügyében
Mi történt Dudás Miklóssal?

Dudás Miklós halálának híre január 5-én jelent meg, a 34 éves sportolóra otthonában talált rá volt párja. Első körben a hatóság közigazgatási eljárás keretében vizsgálta a történteket, ám hamar kiderült: Dudás halálát bántalmazás okozhatta. A megindult büntetőeljárásban számos kérdést kellett tisztáznia a nyomozóknak, például azt, hogy hol szerezte a sérüléseit a korábbi élsportoló. 

Ám most úgy tűnik, mégsem bűncselekmény történt.

A péntek délelőtti sajtótájékoztatón a rendőrség bejelentette: lezárták a nyomozást Dudás Miklós halálának ügyében, miután a hatóságok megállapították, hogy nem történt bűncselekmény. 

Bár a januári tragédia után halált okozó testi sértés gyanújával indult eljárás ismeretlen tettes ellen, a soron kívüli boncolás, valamint az orvosszakértői és toxikológiai vélemények végül kizárták az idegenkezűséget. 

Csécsi Soma alezredes, a BRFK szóvivője az épület előtt tartott sajtótájékoztatón közölte: a kiterjedt nyomozás – amely során tanúkat hallgattak meg, mobiladatokat és térfigyelő kamerák felvételeit elemezték – egyértelművé tette, hogy a halált egy balesetszerű esés okozta, így május 6-án hivatalosan is pontot tettek az ügy végére.

A Dudás család kálváriája

A Dudás család kálváriája egy szerelmi viszonyról szóló alaptalan pletykával indult, amit az édesapa személyes találkozó során akart tisztázni egy pestszentlőrinci benzinkúton. A békés megbeszélés helyett azonban brutális csapda várta őt és fiát, Miklóst: a rágalmazó fél egy hatfős különítménnyel támadt Dudás Istvánra, akit fia, Miklós szeme láttára vertek félholtra. 

Az apa feje a betonba csapódott, majd fél év kóma után elhunyt. 

Bár a támadók ellen már zajlik a büntetőper, a család élete visszavonhatatlanul tönkrement a tragédia következtében.

Akár életfogytiglant is kaphat Dudás Miklós támadója

Egy szakértő szerint a büntetés mértéke azon múlik, hogy a tragédiát halált okozó testi sértésnek vagy emberölésnek minősíti-e a bíróság. Míg előbbiért 2–8 év járhat, az emberölésért már 15 évig terjedő szabadságvesztés, sőt, előre kiterveltség esetén akár életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható.

 

