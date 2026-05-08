Véget értek a találgatások: pont került Dudás Miklós halálának ügyére

Mint arról korábban beszámoltunk, január elején felfoghatatlan tragédia rázta meg a sportvilágot, amikor 34 éves korában, budapesti otthonában holtan találták az egykori világbajnok kajakozót. A rendőrség hivatalosan is lezárta a nyomozást, így végleg pont került az ügy végére és véget értek a Dudás Miklós halálának körülményeit övező találgatások. Csütörtökön délelőtt a Budapesti Rendőr-főkapitányság Teve utcai épületében tartott sajtótájékoztatón tárták fel a nyomozók az ügy részleteit.

Nincs több találgatás Dudás Miklós ügyében

Mi történt Dudás Miklóssal?

Dudás Miklós halálának híre január 5-én jelent meg, a 34 éves sportolóra otthonában talált rá volt párja. Első körben a hatóság közigazgatási eljárás keretében vizsgálta a történteket, ám hamar kiderült: Dudás halálát bántalmazás okozhatta. A megindult büntetőeljárásban számos kérdést kellett tisztáznia a nyomozóknak, például azt, hogy hol szerezte a sérüléseit a korábbi élsportoló.

Ám most úgy tűnik, mégsem bűncselekmény történt.

A péntek délelőtti sajtótájékoztatón a rendőrség bejelentette: lezárták a nyomozást Dudás Miklós halálának ügyében, miután a hatóságok megállapították, hogy nem történt bűncselekmény.

Bár a januári tragédia után halált okozó testi sértés gyanújával indult eljárás ismeretlen tettes ellen, a soron kívüli boncolás, valamint az orvosszakértői és toxikológiai vélemények végül kizárták az idegenkezűséget.

Csécsi Soma alezredes, a BRFK szóvivője az épület előtt tartott sajtótájékoztatón közölte: a kiterjedt nyomozás – amely során tanúkat hallgattak meg, mobiladatokat és térfigyelő kamerák felvételeit elemezték – egyértelművé tette, hogy a halált egy balesetszerű esés okozta, így május 6-án hivatalosan is pontot tettek az ügy végére.

A Dudás család kálváriája

A Dudás család kálváriája egy szerelmi viszonyról szóló alaptalan pletykával indult, amit az édesapa személyes találkozó során akart tisztázni egy pestszentlőrinci benzinkúton. A békés megbeszélés helyett azonban brutális csapda várta őt és fiát, Miklóst: a rágalmazó fél egy hatfős különítménnyel támadt Dudás Istvánra, akit fia, Miklós szeme láttára vertek félholtra.

Az apa feje a betonba csapódott, majd fél év kóma után elhunyt.

Bár a támadók ellen már zajlik a büntetőper, a család élete visszavonhatatlanul tönkrement a tragédia következtében.