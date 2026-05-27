Dudás Miklós-ügy: ezért nincs értelme magánnyomozót fogadni a szeretteinek

A rendőrség ugyan május 6-án lezárta a nyomozást, Szigligeti Ivett és Dudás Miklós családja azonban úgy érzi, továbbra sem kaptak megnyugtató válaszokat. Emiatt többen azt tanácsolják az édesanyának, hogy forduljon magánnyomozóhoz. A Bors felkeresett egy szakembert, aki elmondta, mit gondol az ügyről.

Dudás Miklós rejtélyes halála sok munkát adott a nyomozóknak

A kajakozó világbajnokot 34 éves korában, január 5-én délelőtt holtan találták budapesti, XVIII. kerületi otthonában. A hírek szerint édesanyja és gyermekei anyja, Szigligeti Ivett mentek el a lakáshoz, miután napok óta nem tudták elérni a sportolót. Az ajtó belülről volt bezárva, ezért csak zárszakértő segítségével tudtak bejutni hozzá. Mivel a helyszínen nem találtak gyilkosságra vagyis bűncselekményre utaló nyomot, a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárásban kezdték vizsgálni.

Az ügyben nem sokkal később fordulat állt be. Ahogyan arról az Origo is beszámolt, a boncolás során a patológusok olyan sérüléseket találtak Dudás Miklós holttestén, amelyek miatt a hatóságok módosították az eljárás irányát. Ettől kezdve már bűnügyi vonalon, halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak. Az igazságügyi orvos- és toxikológiai szakértői vélemények alapján végül a nyomozók arra jutottak,

hogy a sportoló halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért május 6-án lezárták a nyomozást.

Megszólalt a magánnyomozó

Nem meglepő, hogy a nyomozás lezárása nem hozott megnyugvást Dudás Miklós családjának, annak ellenére, hogy az esés lehetőségét az ország legtapasztalt nyomozója, Kovács Lajos is felvetette pár hónapja Origónak adott interjújában. Ivett és a hozzátartozók továbbra is úgy érzik, maradtak olyan részletek, amelyekre nem kaptak választ. A közösségi oldalakon sokan azt javasolják az édesanyának, hogy kérjen magánnyomozói segítséget, mert egy külső szakember talán új szálakat találhatna, vagy olyan információkat gyűjthetne össze, amelyek később akár a hatósági eljárás újranyitásához is vezethetnek. Mint a filmekben, hiszen ott ezt lehet látni... A valóságban a magánnyomozók nem tehetnek meg többet egy átlagembernél, ezt kevesen tudják.

Egy magánnyomozónak nincs annyi lehetősége, mint a rendőröknek. Ezt mindenképpen tudni kell"

– magyarázta a Borsnak Baráth György magánnyomozó, a Baráth és Partnerei Magánnyomozó Ügynökség vezetője.