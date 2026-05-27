Dudás Miklós-ügy: ezért nincs értelme magánnyomozót fogadni a szeretteinek

A rendőrség ugyan május 6-án lezárta a nyomozást, Szigligeti Ivett és Dudás Miklós családja azonban úgy érzi, továbbra sem kaptak megnyugtató válaszokat. Emiatt többen azt tanácsolják az édesanyának, hogy forduljon magánnyomozóhoz. A Bors felkeresett egy szakembert, aki elmondta, mit gondol az ügyről.
Dudás Miklós rejtélyes halála sok munkát adott a nyomozóknak
A kajakozó világbajnokot 34 éves korában, január 5-én délelőtt holtan találták budapesti, XVIII. kerületi otthonában. A hírek szerint édesanyja és gyermekei anyja, Szigligeti Ivett mentek el a lakáshoz, miután napok óta nem tudták elérni a sportolót. Az ajtó belülről volt bezárva, ezért csak zárszakértő segítségével tudtak bejutni hozzá. Mivel a helyszínen nem találtak gyilkosságra vagyis bűncselekményre utaló nyomot, a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárásban kezdték vizsgálni.
Az ügyben nem sokkal később fordulat állt be. Ahogyan arról az Origo is beszámolt, a boncolás során a patológusok olyan sérüléseket találtak Dudás Miklós holttestén, amelyek miatt a hatóságok módosították az eljárás irányát. Ettől kezdve már bűnügyi vonalon, halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak. Az igazságügyi orvos- és toxikológiai szakértői vélemények alapján végül a nyomozók arra jutottak,
hogy a sportoló halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért május 6-án lezárták a nyomozást.
Megszólalt a magánnyomozó
Nem meglepő, hogy a nyomozás lezárása nem hozott megnyugvást Dudás Miklós családjának, annak ellenére, hogy az esés lehetőségét az ország legtapasztalt nyomozója, Kovács Lajos is felvetette pár hónapja Origónak adott interjújában. Ivett és a hozzátartozók továbbra is úgy érzik, maradtak olyan részletek, amelyekre nem kaptak választ. A közösségi oldalakon sokan azt javasolják az édesanyának, hogy kérjen magánnyomozói segítséget, mert egy külső szakember talán új szálakat találhatna, vagy olyan információkat gyűjthetne össze, amelyek később akár a hatósági eljárás újranyitásához is vezethetnek. Mint a filmekben, hiszen ott ezt lehet látni... A valóságban a magánnyomozók nem tehetnek meg többet egy átlagembernél, ezt kevesen tudják.
Egy magánnyomozónak nincs annyi lehetősége, mint a rendőröknek. Ezt mindenképpen tudni kell"
– magyarázta a Borsnak Baráth György magánnyomozó, a Baráth és Partnerei Magánnyomozó Ügynökség vezetője.
A szakember szerint a magánnyomozók mozgástere a jelenlegi jogszabályok és adatvédelmi előírások miatt meglehetősen szűk. Úgy látja, a rendőrségi iratokból az derül ki, hogy a hatóság minden rendelkezésére álló eszközzel igyekezett tisztázni Dudás Miklós halálának körülményeit,
ráadásul olyan módszerekkel is dolgozhatott, amelyekhez egy magánnyomozónak nincs hozzáférése.
Hozzátette, ennyi idő elteltével már kicsi az esély arra, hogy olyan új, perdöntő bizonyíték kerüljön elő, amely érdemben megváltoztathatná a rendőrség határozatát. Erre leginkább akkor lenne lehetőség, ha valaki önként jelentkezne, és valóban fontos információval rendelkezne a halálesettel kapcsolatban. A nyomozó ezért úgy véli, ebben az ügyben már nem sok értelme lenne magánnyomozót megbízni, mert szerinte nem valószínű, hogy előkerülhet olyan új bizonyíték, amely felülírná a hivatalos megállapításokat.
Magam ellen beszélek, de ebben a helyzetben, ennyi idő elteltével megbízni egy magánnyomozót, komoly pénzkidobás lenne"
– tette hozzá a szakértő.
A család egyelőre nem döntött arról, tesznek-e további lépéseket az ügyben. Dudás Miklós halála ma is sok embert foglalkoztat, a megválaszolatlan kérdések miatt pedig rengetegen bíznak abban, hogy egyszer minden részletre fény derül.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.