Megszólalt Dudás Miklós özvegye a nyomozásról – megtörten nyilatkozott

Május elején a rendőrség lezárta az akkor négy hónapja tartó nyomozást Dudás Miklós kajakozó halála kapcsán: a hatóságok végkövetkeztetése, hogy a sportoló egy balesetben keletkezett sérülés nyomán halt meg otthonában. Dudás özvegye, Szigligeti Ivett azonban képtelen elfogadni ezt a verziót, amely valóban sok kérdést vet fel – írta a Blikk.

Dudás Miklós rejtélyes halála

Szigligeti Ivett Hajdú Péter műsorában mesélt az ügyről bővebben. Az özvegy elmondta, hogy nem hagyja nyugodni a haláleset, miközben bele kellene törődnie, hogy a nyomozást, az ügyet lezárták, amit természetesen újraindíthatnak, ha felmerül újabb információ.

Éppen emiatt Szigligeti azt tervezi, hogy magánnyomozóhoz fordul segítségért.

Hajdú Péter helyeselte az ötletet, és megadta egy profi magánnyomozó elérhetőségét.

Szigligeti Ivett szerint a nyomozást bizonyítékok hiányában zárták le, ugyanis nem tudták teljes bizonyossággal megállapítani, hogy a fejsérült valóban esés okozta-e. A rendőrség szerint a világbajnok kajakozó beverte a fejét, belső vérzés alakult ki, ami miatt tudatzavaros állapotba került és a teste lassanként feladta a küzdelmet.

– Azt sem tudták megállapítani biztosan, hogy a lakásban történt-e ez az egész. Azt mondták, az is lehet, hogy az utcán esett el valahol, és nem mérte fel, hogy ekkora a baj, és még haza tudott menni; amivel én nem értek egyet, mert erre azt mondom, hogy ha valaki elesik, és beüti a fejét, azért érzi, hogy baj van. Azért ott csak érzed, hogy olyan mértékű a fejsérülésed, hogy esetleg segítségre van szükséged. Akkor biztos, hogy felhívott volna engem. Itt az egészben számomra azért nem világos semmi, mert nem hívott fel – magyarázta Ivett, aki már január 4-én este is hiába hívta a férjét, 5-én reggel pedig már csak azt hallotta, hogy közben kikapcsolt a telefonja.