Döntöttek Ukrajna sorsáról – Kína és Trump bemutatták az ítéletet

Dudás Miklós özvegye nem akarja elhinni a rendőrségi nyomozás eredményét

A rendőrség május elején lezárta a sportoló halála miatt indult büntetőügyet. Megállapították: Dudás Miklós egy véletlen baleset miatt vesztette életét. A férfi özvegye, Szigligeti Ivett a mai napig nem akarja elhinni ezt a verziót.
Dudás Miklós holttestét január 5-én találta meg budapesti lakásán a párja, ahol egyedül tartózkodott a halála idején. A hatóságok előbb balesetként kezelték a tragédiát, közigazgatási hatósági eljárás keretein belül vizsgálták az ügyet, majd hamarosan büntetőeljárást indítottak, vagyis felmerült az idegenkezűség gyanúja. A rendőrség a nyomozás ideje alatt szinte semmilyen információt nem adott ki az ügyről, majd május 6-án váratlanul bejelentették: a vizsgálatok befejeződtek, Dudás Miklós véletlen baleset áldozata lett. A hozzátartozók és a közvélemény mindezt azóta is nehezen fogadja el.

Szigligeti Ivett és Dudás Miklós: az egyedül maradt anyának tartania kell magát a gyász időszakában
Dudás Miklós özvegye: nem hagy nyugodni az ügye

Szigligeti Ivett az RTL Reggeliben nyilatkozott arról, hogy nem ért mindenben egyet a rendőrséggel – adta hírül a Blikk

A sportoló korábbi menyasszonya szerint a nyomozás azt állapította meg, hogy egy véletlenszerű esés történt, amely Dudás Miklós halálát okozta. 

A lelkemet ez nem hagyta nyugodni. Valahol el kellett fogadnom, hogy hivatalos úton ezt le kellett zárni, de rengeteg továbbra is felmerülő és megválaszolatlan kérdés lóg a levegőben, legalábbis számomra biztos. Azért az, hogy valaki otthon van egyedül, és egy ilyen tragédia történik, az szerintem elég hihetetlen... 

– mondta Szigligeti Ivett.

A párnak két közös gyereke is van: Nara és Miló. A nő elmondta, miattuk továbbra is próbál erős maradni, óriási szükségük van rá a gyerekeknek, de ez mindig egyszerű.

Habár minden nappal egyre jobban hiányzik Ivettnek a szerelme és a gyermekeinek az édesapjuk, lelkileg próbálja összeszedni magát Nara és Miló miatt. A gyerekek miatt Szigligeti Ivett szakemberek, így gyászterapeuta és gyermekpszichológus segítségét kérte. 

 

