Szívvszorító: így néz ki ma Dudás Miklós sírja – videó

Dudás Miklós holttestét január 5-én találták meg budapesti otthonában, miután volt párja egy lakatossal együtt bejutott a lakásba. A világbajnok kajakozó halálának körülményeit hónapokon át vizsgálták, az ügyet azonban nemrég balesetként zárták le, ami sokak számára váratlan fordulatot jelentett. Dudás Miklós gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett azóta is nehezen tudja feldolgozni nemcsak a döntést, hanem magát a tragédiát is, erről pedig szinte naponta ír a közösségi oldalain. Javasolták neki, hogy fogadjon magánnyomozót, de megírtuk, miért nem érdemes megtennie. Erről ebben a cikkünkben olvashat bővebben. Ivett rendszeresen kilátogat a temetőbe is, ahol újra és újra szembesülnie kell azzal, hogy szerelme halála nem egy rossz álom, hanem a valóság – idézte fel a Bors, amely a sírjánál járt a világbajnok kajakozó temetésének évfordulóján.

Még most sem fogtuk fel igazán, hogy Dudás Miklós meghalt, a család szinte úgy érzi, egy rémálomban ragadt (Fotó: MW / Bors)

Friss virágok vannak Dudás Miklós sírján

Dudás Miklóst január 30-án, több mint három héttel a halála után kísérték utolsó útjára a Pestszentlőrinci temetőben. A búcsúztatón a hozzátartozók mellett sok ismerős és barát is megjelent, sok celeb, köztük Csuti, Schobert Norbi Jr., valamint Visváder Tamás és Palácsik Lilla is. A gyászolók közül talán a legmegrendítőbb látvány Dudás Miklós és Szigligeti Ivett hatéves kislánya, Nara volt, aki ott állt édesapja temetésén, míg öccse, a három és fél éves Miló nem vett részt a szertartáson. A kisfiú azóta már bizonyára értesült arról, hogy elveszítette az édesapját, de életkora miatt aligha foghatja fel teljes mélységében, mit jelent a családjukra nehezedő gyász. Szigligeti Ivett igyekszik úgy őrizni Dudás Miklós emlékét, hogy az ne csak fájdalmat, hanem szeretetet és kapaszkodót is jelentsen gyerekeik számára.

A síron, a friss virágok mellett, látható három, egymást átölelő angyal, amely ezt a csendes üzenetet hordozza: Dudás Miklós, az édesapja és a nagyapja már fentről vigyáznak a családra.

Dudás Miklós családja folyton újabb és újabb emlékeket helyez el a síron, ezzel is jelezve, hogy sosem feledik szeretteiket (Fotó: MW / Bors)

Dudás Miklós édesanyja mindent elveszített

A tragédia nemcsak Szigligeti Ivettet és a gyerekeket törte össze, hanem Dudás Miklós édesanyját is mélyen megrendítette. Az asszony már korábban is súlyos veszteséget élt át, hiszen férje, Dudás István tavaly meghalt, ám akkor még fia jelentette számára a legfontosabb kapaszkodót. Dudás Miklós vitte tovább a családi ügyeket, dolgozott a piacon működő vállalkozásokban, és próbált erőt adni szeretteinek.

Amikor azonban az édesanyának azzal kellett szembesülnie, hogy már a fiát is elveszítette, a gyász szinte maga alá temette.

Bár a fájdalom az egészségi állapotán is nyomot hagyott, a szépen gondozott nyughely arról árulkodik, hogy férje, fia és édesapja sírját továbbra is szeretettel őrzik.