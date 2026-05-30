Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: lebombázták Európa legnagyobb atomerőművét – nagy a baj 

Fontos!

Irán megtámadta az Egyesült Államokat - elszabadult a pokol

dudás miklós

Szívvszorító: így néz ki ma Dudás Miklós sírja – videó

47 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Négy hónapja temették el a rejtélyes körülmények között meghalt világbajnok kajakozót. Dudás Miklós sírját gyönyörű, friss virágok díszítik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dudás miklósédesanyatemetéshalálszigligeti ivettcsutipalácsik lillasírkajakozóvilágbajnok

Dudás Miklós holttestét január 5-én találták meg budapesti otthonában, miután volt párja egy lakatossal együtt bejutott a lakásba. A világbajnok kajakozó halálának körülményeit hónapokon át vizsgálták, az ügyet azonban nemrég balesetként zárták le, ami sokak számára váratlan fordulatot jelentett. Dudás Miklós gyermekei édesanyja, Szigligeti Ivett azóta is nehezen tudja feldolgozni nemcsak a döntést, hanem magát a tragédiát is, erről pedig szinte naponta ír a közösségi oldalain. Javasolták neki, hogy fogadjon magánnyomozót, de megírtuk, miért nem érdemes megtennie. Erről ebben a cikkünkben olvashat bővebben. Ivett rendszeresen kilátogat a temetőbe is, ahol újra és újra szembesülnie kell azzal, hogy szerelme halála nem egy rossz álom, hanem a valóság – idézte fel a Bors, amely a sírjánál járt a világbajnok kajakozó temetésének évfordulóján.

Még most sem fogtuk fel igazán, hogy Dudás Miklós meghalt, a család szinte úgy érzi, egy rémálomban ragadt
Még most sem fogtuk fel igazán, hogy Dudás Miklós meghalt, a család szinte úgy érzi, egy rémálomban ragadt (Fotó: MW / Bors)

Friss virágok vannak Dudás Miklós sírján

Dudás Miklóst január 30-án, több mint három héttel a halála után kísérték utolsó útjára a Pestszentlőrinci temetőben. A búcsúztatón a hozzátartozók mellett sok ismerős és barát is megjelent, sok celeb, köztük Csuti, Schobert Norbi Jr., valamint Visváder Tamás és Palácsik Lilla is. A gyászolók közül talán a legmegrendítőbb látvány Dudás Miklós és Szigligeti Ivett hatéves kislánya, Nara volt, aki ott állt édesapja temetésén, míg öccse, a három és fél éves Miló nem vett részt a szertartáson. A kisfiú azóta már bizonyára értesült arról, hogy elveszítette az édesapját, de életkora miatt aligha foghatja fel teljes mélységében, mit jelent a családjukra nehezedő gyász. Szigligeti Ivett igyekszik úgy őrizni Dudás Miklós emlékét, hogy az ne csak fájdalmat, hanem szeretetet és kapaszkodót is jelentsen gyerekeik számára. 

A síron, a friss virágok mellett, látható három, egymást átölelő angyal, amely ezt a csendes üzenetet hordozza: Dudás Miklós, az édesapja és a nagyapja már fentről vigyáznak a családra.

Dudás Miki nyughelye tele van szív alakú díszekkel.
Dudás Miklós családja folyton újabb és újabb emlékeket helyez el a síron, ezzel is jelezve, hogy sosem feledik szeretteiket (Fotó: MW / Bors)

Dudás Miklós édesanyja mindent elveszített

A tragédia nemcsak Szigligeti Ivettet és a gyerekeket törte össze, hanem Dudás Miklós édesanyját is mélyen megrendítette. Az asszony már korábban is súlyos veszteséget élt át, hiszen férje, Dudás István tavaly meghalt, ám akkor még fia jelentette számára a legfontosabb kapaszkodót. Dudás Miklós vitte tovább a családi ügyeket, dolgozott a piacon működő vállalkozásokban, és próbált erőt adni szeretteinek. 

Amikor azonban az édesanyának azzal kellett szembesülnie, hogy már a fiát is elveszítette, a gyász szinte maga alá temette. 

Bár a fájdalom az egészségi állapotán is nyomot hagyott, a szépen gondozott nyughely arról árulkodik, hogy férje, fia és édesapja sírját továbbra is szeretettel őrzik.

Ez is érdekelheti: Rettegnek Fonyódon a tragikus sorsú szépségkirálynő gyilkos bátyjától

Feszültség és félelem uralkodott el az alig ötezres Fonyódon, miután elterjedt a hír, hogy hamarosan szabadulhat Molnár Attila. Ő az 1986-ban öngyilkosságot elkövetett szépségkirálynő, Molnár Csilla bátyja, akinek visszatérésétől most sokan tartanak a településen. A helyiek attól félnek, hogy az 54 éves férfi hazamegy a szülői házba, és kiszámíthatatlanul viselkedik majd. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!