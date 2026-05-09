Megszólalt Dudás Miklós özvegye: vannak kérdések, amelyekre talán soha nem lesz válasz

A tragikus hirtelenséggel elhunyt világbajnok kajakozó családja számára továbbra is rendkívül nehéz szerettük elvesztésének feldolgozása. Dudás Miklós halála után a sportoló özvegye most őszintén beszélt arról, hogy még mindig rengeteg benne a fájdalom – írja a Blikk.

Tragédia: Dudás Miklós halála a nyomozás lezárulta után is felvet megválaszolatlan kérdéseket Fotó: TV2

Dudás Miklós halála után megindult a nyomozás

Mint ismert, Dudás Miklós élettelen testére január 5-én találtak rá budapesti otthonában. Mivel a lakás ajtaja zárva volt, egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat. A feltételezések szerint a korábbi sportoló ekkor már napok óta halott lehetett.

A haláleset körülményei kezdetben több kérdést is felvetettek. A boncolás során ugyanis olyan sérüléseket találtak, amelyek miatt az idegenkezűség lehetősége sem volt kizárható. A Budapesti Rendőr-főkapitányság azonban a most lezárult nyomozás során arra jutott, hogy Dudás Miklós halálát nem bántalmazás okozta.

A rendőrség pénteki tájékoztatása szerint a korábbi kajakozó egy balesetszerű esés következtében veszíthette életét.

A nyomozás során olyan információ, adat, tény nem merült fel, hogy a férfit halála előtt bántalmazták volna, halálát idegenkezűség okozta volna. A nyomozás az igazságügyi orvos és toxikológiai szakvéleményre figyelemmel azt állapította meg, hogy a férfi halálát egy balesetszerű esés okozhatta, ezért a BRFK a nyomozást 2026. május 6-án lezárta

– mondta Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.

Szigligeti Ivett szerint senki nem tudja pótolni Dudás Miklóst

Szigligeti Ivett is megszólalt a nyomozás lezárása után. Az özvegy elmondta, hogy a hatóságok végig korrekten kommunikáltak velük, ugyanakkor úgy érzi, vannak olyan részletek, amelyekre talán már soha nem kapnak választ.

A kétgyermekes édesanya arról is beszélt, hogy a hétköznapi helyzetekben sokszor érzi Dudás Miklós hiányát. Bár a szülei mindenben támogatják, a sportoló után hagyott űrt senki és semmi sem tudja betölteni.

Dudás Miklós nemcsak sportolóként volt ismert, hanem televíziós szereplései miatt is sokan kedvelték. A korábbi világbajnok kajakozó szerepelt többek között a Sztárbox, a Nyerő Páros és a Farm VIP műsoraiban is.