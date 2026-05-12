Tömegverekedés tört ki a szülői értekezleten, rendőröknek kellett közbelépni

Egy óvodai szülői értekezleten kialakult dulakodás miatt kellett intézkedniük a hatóságoknak Zombán. A konfliktus egy heves szóváltással kezdődött, majd rövid idő alatt olyan feszült helyzet alakult ki, hogy rendőri és mentői beavatkozásra is szükség volt. Két szülő között alakult ki vita a hétfő délutáni értekezleten. A szóváltás egyre hangosabbá vált és a jelenlévők szerint az egyik résztvevő egy palackot is eldobott a vita hevében, amely végül egy másik jelenlévőt talált el – írta a Teol.hu.

Az óvodában tört ki a dulakodás

Fotó: zomba.hu

A dulakodás miatt rendőrt és mentőt is riasztottak

Rövid időn belül rendőrök és mentők érkeztek az intézményhez. A 112-es segélyhívóra egy szülő tett bejelentést nem sokkal délután öt óra után, mivel a konfliktus következtében rosszul lett.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az adatgyűjtés során az derült ki, hogy a felek ugyan hangosan vitatkoztak egymással, ám a helyzet nem fajult tettlegességig. A kiérkező körzeti megbízott megnyugtatta a jelenlévőket, további rendőri intézkedésre pedig nem volt szükség.

A rosszullétre panaszkodó bejelentőt a mentők kórházba szállították. Az eset körülményeit a hatóságok továbbra is vizsgálják.

Az intézmény vezetője megerősítette, hogy valóban történt konfliktus az értekezleten, ugyanakkor a részletekről nem kívánt nyilatkozni. Hangsúlyozta, hogy az óvodában korábban nem fordult elő hasonló incidens, az intézmény nyugodt és családias légkörben működik.

Egy borsodi településen azonban már nem volt ennyire egyszerű rendet tenni egy kialakult konfliktusban, ott ugyanis tettlegességig fajult a vita az óvodában. A verekedés percek alatt robbant ki, és végül bírósági ügy lett belőle.