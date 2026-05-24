Durva! 74 túrázó életét kellett megmenteni szombaton

74 sérült ember. Durva ez a szám, amely szétbontva a következőképpen alakult: a romániai Hargita megyében volt a legtöbb dolguk a hegyimentőknek: innen 35 segélykérés érkezett. Brassó megyében 17 alkalommal riasztották a Salvamont munkatársait, míg Törcsvár térségében öt ember szorult segítségre. Maros megyében három, Kolozs és Suceava megyében pedig két-két esethez vonultak ki a mentőcsapatok – írja a Maszol.ro, amely arról is írt, hogy eközben egy medve ment be egy Brassópojánai szállodába, ahol kitört a pánik. Erről bővebben ide kattintva olvashat.

Durva napja volt a május 23-a a romániai hegyimentőknek

Fotó: Facebook / Salvamont

A mentések után 32 sérült került kórházba a megyei mentőszolgálat, a SMURD vagy a hegyimentők egységeinek köszönhetően. Két esethez mentőhelikoptert is riasztottak. A sürgősségi eseteken kívül a Salvamont diszpécserszolgálata még 39 nem életveszélyt bejelentő hívást fogadott. Ezekben turisták érdeklődtek hegyi útvonalakról, túrázási lehetőségekről és a terepviszonyokról.

