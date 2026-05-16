Drámai jelenetek az edzőteremben: újra kellett éleszteni az összeesett férfit

Az Országos Mentőszolgálat a Facebookon osztott meg egy éles helyzetet: egy Komárom-Esztergom vármegyei edzőteremben pingpongozás közben esett össze egy férfi, akit a helyszínen kellett újraéleszteni.

Mentő rohant az edzőteremben összesett 60 éves férfi megmentésére, akin sporttársai is segítettek

Kis híján tragédia történt az edzőteremben

A 60 éves férfi asztalitenisz közben lett rosszul és azonnal összesett. A sportolók azonnal tárcsázták a 112-őt, majd a mentésirányító segítségével légzésvizsgálatot végeztek.

Azonnal kiderült, hogy a férfi nem lélegzik, ezért megkezdték az újraélesztést, miközben esetkocsi indult a helyszínre. A kiérkező mentők átvették az életmentést, a sportolók helytállása és a szakemberek munkája nyomán pedig helyreállt a férfi keringése, akit azonnal kórházba szállítottak.

