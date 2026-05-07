Egressy Mátyás után most egy tatabányai kiskamasz tűnt el

A Tatabányai Rendőrkapitányság körözést adott ki a Komárom-Esztergom vármegye székhelyén élő, 10 éves Lakatos Attila Kevin miatt. A 18 éves Egressy Mátyás egy belvárosi szórakozóhelyen volt január 17-én hajnalban, ahonnan már nem ért haza. Ez a kiskamasz pedig az iskolából indult el március 30-án, azóta nem látta senki – írta meg a Kemma.hu. Talán csak ennyi a hasonlóság a két eltűnés között, legalábbis nagyon bízunk benne, hogy ez a kisfiú épségben előkerül.

Félünk, nehogy Egressy Mátyás sorsára jusson az eltűnt kiskamasz

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A police.hu-ra kitett körözési adatlap alapján a tatabányai Attila Kevin

135 centiméter magas, vékony, sötétbarna haja és barna szeme van.

A rendőrök azt kérik, hogy aki tud valamit arról, hol van a gyerek, jelentkezzen! Információt a 06/34-517-777-es telefonszámon lehet adni. Névtelenül a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, de a 112-es segélyhívón is lehet bejelentést tenni.

Minden perc számít, telefonáljon, ha tudja, hol van!

Egressy Mátyást hetekig keresték

A híres ügyben februárban ért véget a bizonytalanság, amikor megtalálták a fiatal holttestét a Duna XI. kerületi szakaszán, és a rendőrség is megerősítette, hogy valóban ő került elő holtan.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.