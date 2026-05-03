Kiesett az ablakból a 19 éves egyetemista

Egy egyetemista neve került a hírekbe, miután egy tragikus baleset következtében életét vesztette az Egyesült Államokban. A 19 éves Jack Fleischaker egy egyetemi diákszövetség házában szenvedett súlyos sérüléseket, miután kizuhant egy második emeleti ablakból. Az eset április végén történt, amikor a hatóságok egy hajnali segélyhívásra érkeztek a helyszínre. A fiút súlyos állapotban szállították kórházba, majd később egy másik intézménybe vitték tovább, ahol néhány nappal később belehalt sérüléseibe – írta a People.

Az ablakból zuhant ki az egyetemista

Ezt lehet tudni az egyetemista halála kapcsán

A hatóságok vizsgálata szerint az eset körülményei alapján nem merült fel idegenkezűség gyanúja, így a történteket tragikus balesetként kezelik. A rendőrség közleményben fejezte ki együttérzését a család és a közösség felé.

A fiatalra szerettei úgy emlékeznek, mint egy kedves, nyitott és együttérző emberre, aki sokak életében hagyott nyomot.

Ez egy tragikus baleset, amire senki sem számított

– mondta a család egyik közeli ismerőse.

Egy család fájdalma és egy közösség összefogása

A történet különösen megrázó, hiszen a család korábban már átélt egy hasonló veszteséget. Ez a mostani tragédia újabb mély sebet hagyott bennük, amelyre nehéz szavakat találni.

A közösség azonban nem hagyta magára a gyászolókat, sokan gyűltek össze, hogy leróják tiszteletüket, és támogatásukról biztosítsák a családot ezekben a nehéz napokban.

A fiatal egyetemista szervdonorként is példát mutatott, döntésének köszönhetően mások életét mentheti meg. Ez a gesztus talán némi vigaszt nyújthat a család számára.

