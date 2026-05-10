Ijesztő videó: Nem nyílt ki egy férfi ejtőernyője ugrás közben

Drámai pillanatokat vett videóra egy autós a minap Romániában. A felvétel azon a napon készült, amikor a craiovai repülőtér ejtőernyős tanfolyamának résztvevői kiugranak a repülőgépből, és az egyiküknek nem nyílt ki az ejtőernyője – számolt be a G4Media információi alapján a Maszol.ro.

Egy férfi ejtőernyője nem nyílt ki egy ugrás során, a tartalék ernyő mentette meg az életét az utolsó pillanatban (illusztráció)

Fotó: Maszol / Pexels.com

A tanuló azonnal észrevette, hogy nagy baj van. Az első sokkos másodpercek után a megoldást kereste.

Sikerült működésbe hoznia a tartalékernyőt, de csak pár méterrel a föld felett. Végül sérülés nélkül megúszta az esetet, épségben ért földet. Az autósok, akik végig lélegzetvisszafojtva figyelték őt, gratuláltak ahhoz, hogy túlélte a hajmeresztő eseményt.

A felvételen jól látszik, hogy nem nyílt ki egy férfi ejtőernyője esés közben

A szemtanúk szerint tényleg dermesztő pillanatok voltak, amikor zuhanni kezdett. Most Ön is megnézheti:

Lángokban a reptér, kigyulladt egy gép – videó

Hatalmas lángok csaptak fel a debreceni repülőtéren május 8-án. A tűzoltók olyan speciális eszközöket is bevetettek a kigyulladt gépnél, amelyeket ritkán látni éles helyzetben. Kattintson, ha kíváncsi a részletekre!

Az életéért küzd a kamasz, aki butaságot tett Vágsellyén

Fotót szeretett volna készíteni. Ezért mászott fel egy vagon tetejére egy kamasz Szlovákiában, nem kellett volna. Ha érdekli, mi történt, kattintson ide!

Nem akárhol akarta magát megölni egy férfi, aki nem kamasz már

Egy időre leállították a forgalmat a veszprémi völgyhídon, mert egy férfi felmászott a viaduktra. Öngyilkos akar lenni, le akart ugrani, ekkor értek oda a rendőrök. Hogy mi történt ezután, megtudja, ha ide kattint!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



