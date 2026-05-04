Elaludt a volánnál, majd egy „Ne mobilozz vezetés közben!” táblánál borult árokba az autó

Egy hétköznapi utazásból lett hajszálon múló baleset az autópályán. A sofőr elaludt a volánnál, és az autó irányíthatatlanná vált – írja a Fejér vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Elaludt a volánnál, majd az árokba csapódott a„ne mobilozz vezetés közben” táblánál

Fotó: Fejér vármegyei rendőrség

Elaludt a volánnál az M6-os autópályán

A baleset a M6-os autópálya Pécs–Budapest irányába vezető szakaszán történt, ahol egy 59 éves török férfi haladt autójával. A sofőr menet közben egyszerűen elaludt, a jármű letért az útról, majd az árokba hajtott.

Brutális ütközés, ironikus helyszín

Az autó ezt követően nagy erővel nekicsapódott a vadvédő hálónak és egy felüljárónak is. A becsapódás után a jármű visszagurult, és végül a kerekein állt meg – közvetlenül egy olyan hirdetőtábla közelében, amely arra figyelmeztet:

„Ne mobilozz vezetés közben!”

A helyszín látványa alapján súlyos sérülésekre lehetett számítani.

A történet vége azonban egészen döbbenetes lett: a sofőr karcolás nélkül megúszta a balesetet, és másnak sem esett baja.

A fáradtság alattomos veszély

Az eset ismét rámutat arra, hogy nemcsak a mobilhasználat jelent komoly kockázatot a volán mögött. A fáradtság ugyanúgy képes teljesen kiiktatni a reakcióidőt és a koncentrációt.

A szakemberek szerint ha valaki ásít, romlik a figyelme vagy bizonytalanul tartja a sávot, az már komoly figyelmeztető jel.

