Különleges közúti kíséretre lehettek figyelmesek a budapesti autósok, amikor a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának járőrei szirénázva tisztították meg az utat egy nem mindennapi szállítmány előtt – írta a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán. A rendőri intézkedésre azért volt szükség, hogy Samu, a Fővárosi Állat- és Növénykert ötéves elefántbikája a lehető legkevesebb időt töltse a budapesti dugókban, hiszen a szakemberek szerint egy ekkora állat szállításánál minden perc számít.

A fővárosi elefánt megkezdte útját a Veszprémi Állatkert felé

Új élet várja Samut, az elefántot a Veszprémi Állatkertben

A hatóságok segítségével a fiatal elefánt végül zökkenőmentesen és gyorsan elhagyhatta Budapestet, hogy megkezdje utazását új otthona felé.

Samu végállomása a Veszprémi Állatkert, ahol a tervek szerint egy kifejezetten fiatal bikákból álló, úgynevezett „legénycsapatba” fog beilleszkedni, ami kulcsfontosságú a szociális fejlődése szempontjából.

Az állatkertek közötti koordinált költözések hátteréről, Samu budapesti felnövéstörténetéről, valamint a gondozók megható búcsújáról a Fővárosi Állat- és Növénykert hivatalos oldalán olvashatnak részletesebb beszámolót az érdeklődők.

