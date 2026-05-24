Kétezer forintért kellett meghalnia a 17 éves szabolcsi fiúnak, most minden kiderült az ügyről – videó

Vér, drog és felfoghatatlan brutalitás vezetett a szabolcsi horrorhoz, amely az egész országot megrázta. Az életfogytiglanra ítélt fiatal férfi saját 17 éves unokatestvérét ölte meg, majd kifosztotta az áldozatot, hogy pénzt szerezzen kábítószerre. Összesen 2000 forintot zsákmányolt.

Életfogytiglant kapott a saját unokatestvérét kivégző szabolcsi rém

Az életfogytiglanra ítélt férfi drogért gyilkolt

A brutális bűncselekmény 2024 májusában történt Rétközberencsen. A 21 éves H. D. és 17 éves unokatestvére, D. Tamás a helyi presszóból indult el Pátrohára, hogy kristály nevű drogot vásároljanak.

Útközben azonban összevesztek. A vita egyik oka az volt, hogy a fiatalabb fiú is fogyasztani akart a kábítószerből, miközben a támadónak pénzre volt szüksége. A vádirat szerint H. D. teljesen elveszítette a kontrollt. Előbb ököllel támadt rokonára, majd egy fakaróval többször fejen ütötte, végül fojtogatni kezdte. A tinédzser testét ezután egy fa alá húzta, elvette a telefonját, a cipőjét és a nadrágját is. A megszerzett pénzből később kábítószert vásárolt.

Brutális sérüléseket találtak az áldozaton

D. Tamás eltűnését a nagymamája jelentette be a rendőrségen, miután a fiú nem ment haza, nem jelent meg az iskolában, és a telefonját sem lehetett elérni. A nyomozás során a rendőrök megtudták, hogy a kamaszfiú H. D. társaságában hagyta el a sörözőt. Egy hozzátartozó arról számolt be, hogy a férfi hajnalban véres zokniban és véres lábszárral jelent meg nála. A rajtaütés után H. D. megmutatta a gyilkosság helyszínét és beismerte tettét.

Ahogy arról a Bors beszámolt, a bíróság szerint a sérülések brutalitása egyértelműen cáfolta a vádlott azon állítását, miszerint nem akarta megölni az unokatestvérét.

Darabosra tört D. Tamás orrcsontja, eltört az álkapcsa, és letört a nyelvcsont egy darabja is. Erőszakos úton, fulladás miatt következett be a fiú halála, ami előtt legalább 28 alkalommal ütötte, taposta meg a sértettet a vádlott.

Ezekből minimum 18 csapás a fejtájékot, míg egy a nyak területét érte.

Sírva kért bocsánatot a gyilkos

Az utolsó szó jogán H. D. sírva kért bocsánatot az áldozat családjától. Azt állította, megbánta tettét, és nem volt önmaga a gyilkosság idején.

Az igazságügyi pszichológus szakértő azonban megállapította, hogy a férfi tisztában volt cselekedete következményeivel, beszámítási képessége nem volt korlátozott.

A Debreceni Ítélőtábla végül helybenhagyta az elsőfokú döntést. A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és kifosztás miatt elítélt férfi életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott, legkorábban 25 év múlva szabadulhat.