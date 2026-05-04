Megmentette egy ember életét a bátor villamosvezető

Életmentés történt a debreceni villamoson, ahol egy járművezető lélekjelenlétének és szakmai felkészültségének köszönhetően sikerült megmenteni egy utas életét. Az eset hétfőn, a déli órákban történt, amikor egy középkorú férfi rosszul lett a járaton – írta a Haon.hu.

A villamoson történt az életmentés

Fotó: Facebook/DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

A példaértékű helytállás volt az életmentés sikere

Sajtóinformációk szerint a férfi keringése leállt, így azonnali beavatkozásra volt szükség. A villamos vezetője haladéktalanul megkezdte az újraélesztést, amelyhez rövid időn belül egy másik járművezető is csatlakozott. A gyors és összehangolt segítségnyújtásnak köszönhetően sikerült stabilizálni a férfi állapotát, akit ezt követően a kiérkező mentők kórházba szállítottak. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az újraélesztés sikeres volt.

A történtek idején a villamosközlekedés ideiglenesen módosult, a járatok több szakaszban közlekedtek, majd a kora délutáni órákra helyreállt a menetrend.

A közlekedési társaság is beszámolt az esetről, kiemelve munkatársai gyors reagálását és elkötelezettségét.

Hétfőn az 503-as pályaszámú villamoson járművezető kollégánk sikeres újraélesztést hajtott végére, melyben egy másik villamosvezető kolléga is segítségére sietett! Köszönjük kollégáinknak a hősies helytállásukat!

– írták közösségi oldalukon.

Az eset jelentős visszhangot váltott ki és sokan fejezték ki elismerésüket a közösségi médiában, hangsúlyozva, hogy az ilyen helytállás példaértékű.

