Véresre verte szállásadóját a férfi, majd az élettársával eltüntették a nyomokat

A sértett a saját szobájába menekült, miközben a részeg támadó ütötte és rugdosta. Az életveszélyes bántalmazás után a férfi csak hajnalban tudott elmenekülni a házból – közölte a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség.

Életveszélyes veréssel köszönte meg „köszönte” meg, hogy befogadták a családjával együtt Fotó: Illusztráció/ Unsplash

Az életveszélyes bántalmazás után vér borította el a házat

A vádlott 2024 májusában költözött be munkatársa házába élettársával és annak kiskorú gyermekével. A sértett azonban hamar megbánta a döntését, mert a vendég rendszeresen ivott és egyre agresszívebben viselkedett. A hónap végén felszólította őket, hogy költözzenek el, ebből pedig heves vita alakult ki.

Másnap este a vádlott ismét részegen tért haza. A szóváltás gyorsan dulakodásba fordult, a sértett pedig a saját szobájába próbált menekülni. A támadó azonban utána ment, majd brutálisan bántalmazta: többször megütötte és megrúgta a férfit.

Hajnalban tudott elmenekülni

A sértett csak másnap hajnalban tudott kiszabadulni a házból, majd segítséget kért a szomszédjától, aki azonnal mentőt hívott. A bántalmazott férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A vádlott és élettársa ezután összepakoltak, majd elégették a véres ruhákat, hogy eltüntessék a nyomokat, mielőtt elhagyták volna a helyszínt.

Súlyosabb büntetést kér az ügyészség

A Miskolci Törvényszék a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés miatt három év börtönbüntetésre és három év közügyektől eltiltásra ítélte. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség azonban túl enyhének tartja a büntetést. Szerintük a büntetett előéletű férfi súlyosan visszaélt szállásadója bizalmával, amikor saját otthonában támadt rá. Ezért a szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás súlyosítását is indokoltnak tartják.

Az ügyben másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dönt majd.

Félholtra verte barátnőjét egy nyíregyházi férfi: intenzíven a 15 éves lány

Sokkoló részletek láttak napvilágot egy nyíregyházi bántalmazásról. A gyanú szerint egy férfi addig ütötte kiskorú barátnőjét, amíg az életveszélyes állapotba nem került. A kegyetlenségnek a rokonok közbelépése vetett véget, a gyanúsított pedig hárítja a felelősséget.