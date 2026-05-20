Döbbenetes fenyegetés érkezett a rendőrséghez hétfő reggel, egy kaposvári férfi ugyanis rendőrök és családtagjaik életének kioltásáról írt levelében. Az életveszélyes fenyegetés miatt órákon belül akcióba lendültek a hatóságok. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság számolt be a részletekről.

Életveszélyes fenyegetést küldött a rendőröknek, aki azonnal akcióba léptek

Az életveszélyes fenyegetés miatt kommandósok jelentek meg a háznál

Az 50 éves férfi egy hagyatéki ügy miatt érezte magát sérelmezettnek, és azt követelte, hogy az ügy kivizsgálását a Készenléti Rendőrség vegye át.

A levelében a rendőrök és családtagjaik életének kioltásával fenyegetőzött.

A somogyi rendőrök még aznap délután, a Készenléti Rendőrség tagjaival együtt jelentek meg a férfi lakóhelyén, ahol a levél íróját elfogták.

Késeket találtak a hálószobájában

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a lakásban házkutatást tartottak.

A férfi hálószobájában, egy hátizsákba rejtve több kést találtak a nyomozók. A férfit emberölés előkészülete bűntettével gyanúsítják.

Őrizetbe vették a kaposvári férfit

A kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. A rendőrség hangsúlyozta: ha valaki egy eljárással kapcsolatban kifogást szeretne tenni, arra törvényes lehetőségek állnak rendelkezésre.

A hatóságok szerint azonban életveszélyes fenyegetéseknek nincs helye.

A rendőrség közleményében azt írta:

Nem tűrjük, hogy kollégáink életét bárki fenyegesse!

