Május 17-én este riasztották a balatoni vízirendőröket Paloznak közelébe, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy csónakban egy ember az erős, viharos szél keltette hullámzás miatt elsodródott, és nem tudott kijutni a partra. Már életveszélyes helyzetben volt, amikor rátalált a segítség – írta meg a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a Sonline.hu.
A férfi azt mondta a rendőröknek, a viharos időben már nem maradt annyi ereje, hogy vissza tudjon evezni a partra. A vízirendőrök biztonságba helyezték, majd a csónakját a kikötőbe vontatták.
Ezt a számot hívja, ha életveszélyes helyzetbe kerül
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság arra kéri a fürdőzőket és a vízen közlekedőket, hogy ha bajba kerülnek a Balatonon, vagy bajba jutott embert látnak, azonnal hívják az ingyenes 1817-es segélyhívó számot.
