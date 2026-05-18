Május 17-én este riasztották a balatoni vízirendőröket Paloznak közelébe, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy csónakban egy ember az erős, viharos szél keltette hullámzás miatt elsodródott, és nem tudott kijutni a partra. Már életveszélyes helyzetben volt, amikor rátalált a segítség – írta meg a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a Sonline.hu.

Életveszélyes helyzetbe került egy csónakos a Balatonon, forrás: Sonline.hu

A férfi azt mondta a rendőröknek, a viharos időben már nem maradt annyi ereje, hogy vissza tudjon evezni a partra. A vízirendőrök biztonságba helyezték, majd a csónakját a kikötőbe vontatták.

Ezt a számot hívja, ha életveszélyes helyzetbe kerül

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság arra kéri a fürdőzőket és a vízen közlekedőket, hogy ha bajba kerülnek a Balatonon, vagy bajba jutott embert látnak, azonnal hívják az ingyenes 1817-es segélyhívó számot.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.