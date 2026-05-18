Vége a férfiuralomnak a bűnözésben? Női lángelmék lepték el a körözési listákat

A rendőrség nyilvános körözési adatbázisa a lakosság segítségével támogatja a bűnüldözést, így a police.hu oldalon bárki ellenőrizheti azoknak a listáját, akik ellen hazai vagy nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. Bár a köztudatban a szökésben lévő bűnözőket többnyire férfiakkal azonosítják, a statisztikák és a vármegyei körözési listák szerint a nők is meglepően nagy számban képviseltetik magukat – írta a Szon.hu.

Megszaporodtak a nők elleni elfogatóparancsok

Európai és nemzetközi elfogatóparancs a bujkáló szabolcsi nők ellen

A rendőrségi körözési listák böngészése közben gyakran érheti meglepetés az olvasót: az arc nélküli akták mögött ugyanis meglepően sok nőt találunk, akik ellen súlyos bűntettek miatt adtak ki elfogatóparancsot. Ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére fókuszálunk, azon belül is a Nyíregyházi Törvényszék büntetés-végrehajtási (bv) csoportja által keresett nőkre, akik jelenleg is gőzerővel bujkálnak a hatóságok elől.

A statisztikák megdöbbentőek: a nyíregyházi bv-csoport összesen 135 elfogatóparancsot bocsátott ki nők ellen. Ez a szám azonban kevesebb elkövetőt takar, mivel a dörzsöltebb bűnözők valóságos „bűnhalmozók”. Van olyan nő, aki ellen 6, egy másik ellen pedig egyenesen 9 elfogatóparancs van érvényben egyszerre.

Bár a listán a lopás, a rablás, a költségvetési csalás, az orgazdaság, az embercsempészés, az ittas vezetés és a gyógyszerhamisítás is szerepel, a „gyengébbik nem” körében az abszolút favorit a közokirat-hamisítás – emiatt ugyanis 90 elfogatóparancs van érvényben. Emellett csalás miatt 7, költségvetési csalásért 6, míg lopásért szintén 6 nőt keres a törvényszék.

A kétarcú kemecsei csaló: Ujhelyi Ildikó (alias Heinze Ildikó)

A kemecsei születésű, 44 éves nő fotói alapján senki sem feltételezné, hogy a bűnlajstromán csalás, lopás, sikkasztás és rongálás is szerepel. A Nyíregyházi Törvényszék még 2022 tavaszán adott ki ellene hat elfogatóparancsot. Ildikónak a névváltoztatás is segíthetett abban, hogy évekig elrejtőzzön, ám a tiszta élet helyett külföldön folytathatta a bűnözést. Új nevén ugyanis a hatóságok már három európai elfogatóparancsot is kibocsátottak ellene csalás és lopás miatt, így már a nemzetközi rendőrség is az ő nyomában van.