Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kína megadhatja a kegyelemdöfést Amerikának – olyat épít, ami eldöntheti a háborúkat

elfogatóparancs

Vége a férfiuralomnak a bűnözésben? Női lángelmék lepték el a körözési listákat

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bár első ránézésre ártalmatlannak tűnhetnek, a vagyon elleni bűncselekményektől a garázdaságig terjedő súlyos vádak miatt meglepően sok nő szerepel a legkeresettebb hazai bűnözők listáján. A rendőrség, a bíróság és a NAV nyilvántartása szerint a hazai, európai vagy nemzetközi elfogatóparancs alapján körözött személyek között egyre figyelemreméltóbb a női elkövetők aránya.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elfogatóparancsembercsempészetcsalásrendőrségnők

A rendőrség nyilvános körözési adatbázisa a lakosság segítségével támogatja a bűnüldözést, így a police.hu oldalon bárki ellenőrizheti azoknak a listáját, akik ellen hazai vagy nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. Bár a köztudatban a szökésben lévő bűnözőket többnyire férfiakkal azonosítják, a statisztikák és a vármegyei körözési listák szerint a nők is meglepően nagy számban képviseltetik magukat – írta a Szon.hu.

körözés, elfogatóparancs
Megszaporodtak a nők elleni elfogatóparancsok
Fotó:  Police.hu 

Európai és nemzetközi elfogatóparancs a bujkáló szabolcsi nők ellen

A rendőrségi körözési listák böngészése közben gyakran érheti meglepetés az olvasót: az arc nélküli akták mögött ugyanis meglepően sok nőt találunk, akik ellen súlyos bűntettek miatt adtak ki elfogatóparancsot. Ezúttal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére fókuszálunk, azon belül is a Nyíregyházi Törvényszék büntetés-végrehajtási (bv) csoportja által keresett nőkre, akik jelenleg is gőzerővel bujkálnak a hatóságok elől.

A statisztikák megdöbbentőek: a nyíregyházi bv-csoport összesen 135 elfogatóparancsot bocsátott ki nők ellen. Ez a szám azonban kevesebb elkövetőt takar, mivel a dörzsöltebb bűnözők valóságos „bűnhalmozók”. Van olyan nő, aki ellen 6, egy másik ellen pedig egyenesen 9 elfogatóparancs van érvényben egyszerre.

Bár a listán a lopás, a rablás, a költségvetési csalás, az orgazdaság, az embercsempészés, az ittas vezetés és a gyógyszerhamisítás is szerepel, a „gyengébbik nem” körében az abszolút favorit a közokirat-hamisítás – emiatt ugyanis 90 elfogatóparancs van érvényben. Emellett csalás miatt 7, költségvetési csalásért 6, míg lopásért szintén 6 nőt keres a törvényszék.

A kétarcú kemecsei csaló: Ujhelyi Ildikó (alias Heinze Ildikó)

A kemecsei születésű, 44 éves nő fotói alapján senki sem feltételezné, hogy a bűnlajstromán csalás, lopás, sikkasztás és rongálás is szerepel. A Nyíregyházi Törvényszék még 2022 tavaszán adott ki ellene hat elfogatóparancsot. Ildikónak a névváltoztatás is segíthetett abban, hogy évekig elrejtőzzön, ám a tiszta élet helyett külföldön folytathatta a bűnözést. Új nevén ugyanis a hatóságok már három európai elfogatóparancsot is kibocsátottak ellene csalás és lopás miatt, így már a nemzetközi rendőrség is az ő nyomában van.

Elfogatóparancsok tömkelege Ujhelyi Ildikó ellen
Elfogatóparancsok tömkelege Ujhelyi Ildikó ellen
Fotó: Police.hu
Névváltoztatással akarta kijátszani az igazságszolgáltatást
Névváltoztatással akarta kijátszani az igazságszolgáltatást
Fotó: Police.hu

Az embercsempész topbűnöző: Papp Adriánna

A nagyborzsovai születésű, szintén 45 éves, barna hajú és barna szemű nő ellen embercsempészés és orgazdaság miatt indult eljárás. Miután sikeresen megszökött az igazságszolgáltatás elől, a hazai körözést követően európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene. Bár még mindig szökésben van, ha kézre kerítik, az embercsempészésért rendkívül súlyos, hosszú évekig tartó börtönbüntetésre számíthat.

Már az egész világon keresik az embercsempész Papp Adriánnát
Már az egész világon keresik az embercsempész Papp Adriánnát
Fotó: Police.hu

A lakosság segítségét kérik

A körözési eljárások sikere gyakran az állampolgárok éberségén múlik. A police.hu oldalon található lista folyamatosan frissül. A hatóságok kérik, hogy aki felismeri a körözött nők valamelyikét, vagy információval rendelkezik a hollétükről, tegyen bejelentést a rendőrségen személyesen, vagy az online felületen található üzenetküldővel, amely akár teljesen anonim (névtelen) bejelentést is lehetővé tesz.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Európa 50 legkeresettebb bűnözője között a mai napig szerepel egy magyar származású szökevény, az egykori motorversenyző Foco Tibor, akit az osztrák rendőrség és az Interpol már 1995 óta hatalmas erőkkel keres, a nyomravezetőnek pedig 20 ezer eurós díjat ajánlanak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!