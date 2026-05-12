Megrendítette a testületet a rendőri vezető halála

Elhunyt dr. Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője. A rendőri vezető szolgálati helyén, munkavégzés közben lett rosszul, majd kórházba szállították, azonban az orvosi ellátás ellenére már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrséget és a teljes rendvédelmi állományt mélyen megrázta a hír, hiszen egy nagy tapasztalattal rendelkező, elismert vezetőt veszítettek el személyében. Dr. Gulyás Zsolt 54 éves volt – írta Facebook-bejegyzésében a Magyar Rendőrség.

Fotó: Magyar Rendőrség facebook oldala

Az elhunyt több mint három évtizeden át szolgálta a hazát

Az elhunyt rendőr dandártábornok pályafutását 1991-ben kezdte a Magyar Honvédség hivatásos állományában. Néhány évvel később a határőrségnél folytatta szolgálatát, ahol különböző vezetői beosztásokban dolgozott Orosházán és Battonyán.

A rendőrség kötelékébe 2008-ban került, amikor a határőrség integrációját követően a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság állományában teljesített szolgálatot. Később a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyetteseként dolgozott, majd 2019-től Baranya vármegyében látott el vezetői feladatokat.

2022 decemberétől a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjeként irányította a testület munkáját. Kollégái nagy munkabírású, felkészült és elhivatott vezetőként ismerték.

A rendőrség közleménye szerint a testület teljes állománya együttérzéssel osztozik a család gyászában. A tragikus veszteség nemcsak a közvetlen munkatársakat, hanem a teljes magyar rendvédelmi közösséget is mélyen érintette.

