Kiderült, hogyan halt meg az ELTE Hallgatói Önkormányzatának vezetője

Füzi Réka 2023-ban nyert felvételt az ELTE Természettudományi Karának környezettan szakára, tavaly novemberben a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Ellenőrző Bizottságának elnökévé választották. Mindössze néhány nappal ezelőtt, 2026. május 5-én választották meg az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat elnökévé. Új tisztségét nagy tervekkel, lendülettel és őszinte tenni akarással kezdte meg, mindössze néhány nappal halála előtt még a kollégiumi érdekképviselet fejlesztésén dolgozott, tele célokkal és motivációval – írta az ELTE Hallgatói Önkormányzata tegnap egy Facebook-posztban. A Borsonline.hu egy Facebook-posztra hivatkozva azt írja, Füzi Réka egy tragikus vonatbaleset áldozata lett.

Füzi Réka, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elhunyt elnöke

Fotó: Facebook.com/ELTE Hallgatói Önkormányzat

Vonatszerencsétlenség miatt hunyt el az ELTE diákja

Sajtóhírek szerint a diáklány épp szerelmével beszélt telefonon, amikor elgázolta őt az Angyalföldről 19 óra 28 perckor Esztergomba induló szerelvény. A lány párja a közösségi oldalon posztolt arról, hogy milyen volt a kapcsolatuk és hogyan képzelték el a közös jövőt. A szomorú írásból kiderül: együtt akarták befejezni az egyetemet, beutazni a világot, családot alapítani, a lánykérést, az esküvőjüket is tervezték.

Réka párja megköszönte szerelmének, hogy szerette őt és az utolsó beszélgetésüket is felidézte. A vacsorát tervezték, amikor egy vonatkürt félbeszakította beszélgetésüket. A lány még félig feltett egy kérdést, majd elnémult a telefon.