Étlen-szomjan az erdőben – megtalálták az erdőben bolyongó ötéves kisfiút

Feszültséggel teli napokon vannak túl az alsósebesi hatóságok és önkéntesek, miután nyoma veszett egy ötéves kisfiúnak az erdőben. Az eltűnt gyermek felkutatására példátlan összefogás indult, amely végül sikerrel zárult: a kisfiút két nappal később élve találták meg.
Az eltűnt gyermek hétfő este tűnt el a romániai Alsósebes közelében, miközben édesapjával tartózkodott egy erdős területen. A férfi villanypásztort javított, a kisfiú pedig néhány méterre játszott tőle, amikor egy pillanatra szem elől tévesztette. Az apa azonnal keresni kezdte a gyermeket, ám nem találta meg, ezért értesítették a hatóságokat. Rövid időn belül nagyszabású kutatóakció indult, amelyben rendőrök, csendőrök, tűzoltók, katonák, hegyimentők és önkéntesek is részt vettek – írta a Maszol.

Előkerült az eltűnt gyermek
Fotó: News.ro

Több százan keresték az eltűnt kisfiút az erdőben

A keresésben több mint 450 ember vett részt, valamint speciálisan kiképzett kutyás egységeket és modern technikai eszközöket is bevetettek. A kutatás végül akkor hozott áttörést, amikor a belügyminisztérium hőkamerával felszerelt helikoptere egy nehezen megközelíthető erdős részen észlelte a kisfiút.

A gyermeket a helikopter személyzete csörlő segítségével emelte ki a területről. A mentők megállapították, hogy a kisfiú átfázott és kimerült, de stabil állapotban van. A helyszínen tartózkodók örömkönnyek között fogadták a hírt, hogy a gyermek életben előkerült. Többen tapssal köszönték meg a mentőegységek munkáját.

Napokig bolyongott étlen-szomjan az erdőben

Sajtóértesülések szerint a kisfiú csaknem két kilométerre került attól a helytől, ahol utoljára látták. A gyermeket ezt követően kórházba szállították további megfigyelésre és ellátásra.

A román belügyminiszter külön köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a kutatásban. Kihangsúlyozta azt is, hogy a mentőakció ismét megmutatta, hogy veszélyhelyzetben a hatóságok és az emberek példás összefogásra képesek.

