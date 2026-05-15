Étlen-szomjan az erdőben – megtalálták az erdőben bolyongó ötéves kisfiút

Az eltűnt gyermek hétfő este tűnt el a romániai Alsósebes közelében, miközben édesapjával tartózkodott egy erdős területen. A férfi villanypásztort javított, a kisfiú pedig néhány méterre játszott tőle, amikor egy pillanatra szem elől tévesztette. Az apa azonnal keresni kezdte a gyermeket, ám nem találta meg, ezért értesítették a hatóságokat. Rövid időn belül nagyszabású kutatóakció indult, amelyben rendőrök, csendőrök, tűzoltók, katonák, hegyimentők és önkéntesek is részt vettek – írta a Maszol.

Előkerült az eltűnt gyermek

Több százan keresték az eltűnt kisfiút az erdőben

A keresésben több mint 450 ember vett részt, valamint speciálisan kiképzett kutyás egységeket és modern technikai eszközöket is bevetettek. A kutatás végül akkor hozott áttörést, amikor a belügyminisztérium hőkamerával felszerelt helikoptere egy nehezen megközelíthető erdős részen észlelte a kisfiút.

A gyermeket a helikopter személyzete csörlő segítségével emelte ki a területről. A mentők megállapították, hogy a kisfiú átfázott és kimerült, de stabil állapotban van. A helyszínen tartózkodók örömkönnyek között fogadták a hírt, hogy a gyermek életben előkerült. Többen tapssal köszönték meg a mentőegységek munkáját.

Napokig bolyongott étlen-szomjan az erdőben

Sajtóértesülések szerint a kisfiú csaknem két kilométerre került attól a helytől, ahol utoljára látták. A gyermeket ezt követően kórházba szállították további megfigyelésre és ellátásra.

A román belügyminiszter külön köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a kutatásban. Kihangsúlyozta azt is, hogy a mentőakció ismét megmutatta, hogy veszélyhelyzetben a hatóságok és az emberek példás összefogásra képesek.

